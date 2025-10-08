Pci Polistena, “Grande affermazione del compagno Sindaco Michele Tripodi: candidato più votato al Sud, a Polistena e nei comuni contermini”
Ott 08, 2025 - redazione
Nonostante gli odiatori e persecutori cercano di nascondere le carte in tavola, con 2600 preferenze il
compagno Michele Tripodi è arrivato il primo CLASSIFICATO della circoscrizione SUD. Purtroppo la lista AVS
non è riuscita a superare lo sbarramento del 4%, attestandosi al 3,85% su base regionale e per appena 2000
voti assoluti non siamo entrati in Consiglio regionale. Ringraziamo tutte e tutti, per aver contribuito in modo
deciso con il loro voto a respingere una campagna di odio personale che ancora una volta ha finito per
rafforzare il compagno Sindaco Michele Tripodi. In un clima tendenziale spostato a destra, la città di
Polistena ha risposto alla grande, abbiamo preso 1254 voti di lista AVS, circa il 30%, risultando primo
partito, e con 1161 voti di preferenza (senza tenere conto di quelli non attribuiti per errori) abbiamo
infranto un altro RECORD STORICO a Polistena. Mai prima d’ora in un’elezione regionale un candidato
ha sfondato il muro delle 1.000 preferenze. Per dare una proporzione della grandezza del dato numerico
e politico, si segnala che il secondo candidato più votato a Polistena ha raccolto “appena” 510
preferenze. Praticamente è stato doppiato e il campo largo ha superato, seppure di poco, la destra, che
giova ricordarlo in Provincia di Reggio Calabria ha fatto filotto prendendo il 65% su base circoscrizionale.
Come anche a Palmi e Reggio Città dove la destra ha il primato di coalizione nonostante l’elezione dei
due Sindaci PD.
Michele Tripodi più votato in assoluto
tra POLISTENA e COMUNI CONTERMINI.
A partire da Cinquefrondi dove abbiamo raggiunto 170 preferenze, poi San Giorgio Morgeto 124
preferenze, Melicucco 74 preferenze, Anoia 43, Cittanova 115 preferenze, sommano tra Polistena e i
cinque comuni confinanti 1687 preferenze. PRIMATO ASSOLUTO. Tutti gli altri candidati infatti di
qualunque schieramento sono dietro di noi come preferenze. Ma poi anche Galatro (41), Feroleto (27),
Laureana (43), Maropati (27), Taurianova (130) abbiamo riscontrato risultati postivi e per certi versi
inaspettati. Del resto nessun altro candidato di questo territorio è stato eletto.
Ora è compito di tutti i compagni non disperdere questo grande consenso che deve tradursi in
organizzazione e base politica per il futuro del territorio e della Calabria.
COMIZIO DI RINGRAZIAMENTO – DOMENICA 12 OTTOBRE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA – ORE 18.00
ANCORA 2600 VOLTE GRAZIE
Sezione A. Gramsci – Polistena
Generazione.com