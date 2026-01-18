Paura a Messina per un terremoto di magnitudo 4.0 ipocentro a 5 chilometri di profondità

Paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la costa tirrenica messinese, dove una scossa di terremoto è stata avvertita in modo netto dalla popolazione. Il sisma si è verificato alle ore 14:54, con magnitudo 4.0 e ipocentro a circa 5 chilometri di profondità, nella zona del Messinese tirrenico. La scossa è stata sentita distintamente in diversi centri della zona, in particolare a Sant’Agata di Militello e nell’entroterra, tra cui Alcara Li Fusi, dove numerosi residenti hanno riferito di aver percepito un forte boato e un tremore improvviso.