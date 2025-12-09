Paura a Lamezia, un uomo incendia un’abitazione nella notte, fermato dalla Polizia
Dic 09, 2025 - redazione
Uno uomo di nazionalità marocchina, Mohammed Labrazi di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine e più volte espulso, si trova in stato di fermo per aver incendiato un’abitazione in pieno centro storico a Lamezia Terme nell’antico quartiere della Giudecca.
Paura nella notte tra i residenti che hanno assistito all’episodio.
Solo l’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la tragedia a causa della presenza di bombole per il gas propano. Incessante il lavoro per mettere in sicurezza la zona. Insieme ai Vigili del fuoco sono intervenuti polizia e carabinieri. L’uomo, dopo l’intervento di sanitari per il trattamento Tso, si trova in stato di fermo presso il commissariato di polizia. (Ansa)