Passo in avanti del Torino, Fiorentina bloccata sullo 0-0

TORINO (ITALPRESS) – Il Torino blocca la Fiorentina sullo 0-0. Nel match dell’Olimpico Grande Torino, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025/2026, le due squadre si annullano e ottengono un punto per parte. Buon avvio di gara da parte dei ragazzi di mister Stefano Pioli, che dopo appena 3′ si rendono pericolosi con un lancio di Mandragora deviato quasi nella propria porta da Maripan. All’8′ arriva il primo squillo dei padroni di casa con Casadei che, servito da Simeone, sciupa una grande occasione facendosi ipnotizzare da De Gea. La prima vera chance della Fiorentina viene costruita al 17′ con Dodò che, vedendo Israel fuori dai pali, tenta una conclusione dalla distanza terminata di poco a lato. Cinque minuti più tardi ci prova Kean, ma neanche lui centra lo specchio della porta. Alla mezz’ora anche il nuovo innesto dei toscani Roberto Piccoli entra in partita: l’ex Cagliari riceve da Sohm e calcia in porta, ma trova un attento Israel a dirgli di no. Al 38′ Comuzzo si avventa su un pallone vagante e va alla conclusione, sfiorando il palo. Nonostante delle evidenti difficoltà, il Torino si sveglia nel finale di primo tempo andando alla conclusione prima con Ngonge e poi con Simeone, ma De Gea si oppone in entrambi i casi.

Nella ripresa Stefano Pioli effettua subito due sostituzioni mandando in campo Kouadio e Fagioli al posto di Comuzzo e Sohm, ma la prima occasione la costruisce il Torino con un insidioso traversone di Ilic, che viene provvidenzialmente deviato da Ranieri. Al 53′ Dodò va al tiro ed impegna Israel, che smanaccia e sventa la minaccia. Al 72′ è ancora la formazione viola a farsi vedere in avanti con un colpo di testa di Gosens sugli sviluppi di un calcio di punizione che, con Israel battuto, viene incredibilmente tolto dalla porta da Kean. Nel finale le due compagini provano a spezzare l’equilibrio, ma al termine dei 4′ recupero devono accontentarsi di un pareggio a reti bianche. In seguito a questo risultato il Torino conquista il suo primo punto stagionale, mentre la Fiorentina va a quota 2. Dopo la sosta la squadra granata sarà impegnata nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma, mentre i toscani ospiteranno il Napoli al Maradona.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).