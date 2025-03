Passione in musica al teatro Manfroce di Palmi con la Tango Spleen Orquesta e i ballerini Sophie Sperling e Francis Aguilar

La rassegna Synergia 49, promossa dall’associazione Amici della Musica Manfroce, regala al pubblico una serata di grande emozione con l’ensemble di fama internazionale fondato in Italia dal musicista argentino Mariano Speranza che sul palco ha ricordato le origini palmesi della nonna Marianna

La sapienza della musica e la leggiadria della danza si fondono sul palcoscenico del teatro Manfroce di Palmi in Sublime Tango, il concerto firmato dalla Tango Spleen Orquesta con la straordinaria coppia di ballerini Sophie Sperling e Francis Aguilar. Di altissimo profilo l’evento proposto nell’ambito della rassegna Synergia 49, finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2024 della Regione Calabria, dall’associazione Amici della Musica Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano.

Un gradito ritorno a Palmi, suggellato da una standing ovation finale, quello della Tango Spleen Orquesta fondata nel 2008 in Italia dal musicista argentino Mariano Speranza (pianoforte voce e direzione), ormai in Italia da 20 anni. L’ensemble, tra i più richiesti nel panorama internazionale, si nutre anche del talento di Francesco Bruno (bandoneon), Inesa Baltatescu (violino), Elena Luppi (viola), Mauricio Petta Valencia (contrabbasso). A impreziosire il concerto i quadri magistralmente animati dai ballerini Sophie Sperling e Francis Aguilar. Musiche attinte dal migliore repertorio di tradizione popolare e folklore argentini, un intenso omaggio al grande Astor Piazzolla e poi spazio alle composizioni originali di Mariano Speranza che con il pubblico ha condiviso la sua emozione di trovarsi ancora una volta a Palmi, paese originario dei suoi bisnonni emigrati in Argentina un secolo fa, nel 1926, quando la sua nonna, Marianna, aveva solo due anni.

«Vivo in Italia da 20 anni, risiedo in Emilia Romagna, e in qualche modo con me si è chiuso un cerchio nella storia della mia famiglia. Dalla Calabria emigrarono i miei bisnonni e, anche se era solo una bambina quando ha lasciato Palmi senza riuscire mai a tornare, mia nonna Marianna non ha mai dimenticato questo luogo riuscendo a trasmettere anche a me questo forte legame. Camminando per le strade riconosco la cadenza con cui parlano le persone, la stessa con cui parlava mia nonna, i profumi delle case e del cibo e ricordo lei quando mi parlava del mare e della montagna che in questa terra convivono. Quando mi esibisco su questo palco ritrovo il calore di casa. Dunque sono sempre tanto emozionato di tornare qui e di portare la mia passione per il Tango

nata in Argentina dove i miei nonni, Antonio e Marianna lo ballavano da giovani. Lo avevano ballato a lungo in occasione del matrimonio degli zii in cui si erano conosciuti. Credo sia stato proprio il tango ad averli uniti», così il compositore, cantante e pianista e fondato di Tango Spleen Orquesta, Mariano Speranza.