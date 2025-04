Pasquetta di sangue in Calabria. Perde il controllo della moto e muore un 57enne

Tragedia a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza, dove un centauro è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale. L’incidente, in cui ha perso la vita un 57enne, è avvenuto lungo la SP241 verso le 14 di pasquetta: in circostanze ancora da chiarire, l’uomo ha perso il controllo della proprio moto andando a sbattere senza coinvolgere altri veicoli, secondo le prime ricostruzioni. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli operatori del 118 di stanza a Spezzano Terme postazione medicalizzata affidata nella giornata di ieri alla Misericordia di San Sosti, mentre in cielo volteggiava l’elisoccorso proveniente da Cosenza già allertato ed a ruota sopraggiungevano ben due pattuglie dell’Arma: una della locale stazione e l’altra del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Marco Argentano. L’uomo purtroppo, secondo quanto riferito dai primi soccorritori sarebbe stato trovato già in arresto cardiaco e qualche minuto dopo è purtroppo spirato.