Paravati, 38° Anniversario della nascita della Fondazione

Ricorre domenica 11 maggio p.v. il 38° anniversario della nascita della Fondazione

Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime di Paravati, in concomitanza con la

giornata dedicata alle celebrazioni della Festa della Mamma.

Saranno due i momenti che caratterizzeranno l’evento: alle 10:30 la processione nel

piazzale antistante il Santuario mariano e di seguito sul sagrato la celebrazione eucaristica;

alle 18:30, la Santa Messa pomeridiana.

I pellegrini potranno accedere alla Villa della Gioia all’apertura dei cancelli d’ingresso

prevista per le ore 8:00 e accostarsi al sacramento della confessione, dalle 9:00 alle 12:00,

accedendo alla Cappella della Riconciliazione dal lato sinistro del Santuario.

Le rimanenti cappelle del santuario rimarranno chiuse, mentre sarà possibile far visita

alla tomba di mamma Natuzza ininterrottamente.

Anche questo evento rientra nei festeggiamenti del Centenario della nascita della Serva

di Dio Natuzza Evolo, venuta al mondo a Paravati il 23 agosto 1924. Nell’apparizione del 17

gennaio 1944, la Vergine Maria, presentatasi sotto il titolo di Cuore Immacolato di Maria

Rifugio delle Anime, manifesta alla mistica il desiderio della costruzione della Villa della

Gioia, una vera e propria cittadella, composta da diverse strutture adibite alla cura degli anziani

(Centro Mons. Pasquale Colloca), ai giovani (centro di aggregazione giovanile/Auditorium), a

pazienti che necessitano di cure riabilitative e prestazioni sanitarie (Centro recupero della

Speranza S. Francesco di Paola), agli ammalati terminali (Centro Ospiti della Speranza

“Villaggio del Conforto”), oltre ad un centro culturale ed il Santuario mariano già consacrato

nel 2022. La Fondazione, che continua l’opera di mamma Natuzza, è al momento impegnata

affinché il desiderio della Madonna possa realizzarsi nella sua interezza.