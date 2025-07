Papa “Promuovere la cultura della pace”

Programmati per la prossima settimana una serie di incontri con consiglieri provinciali e regionali, sindaci e amministratori dem. Dalla teoria ai fatti: partono le iniziative concrete per il rinnovamento A pochi giorni dal suo insediamento come segretario provinciale del Partito Democratico di Cosenza, Matteo Lettieri dimostra che alle parole seguono immediatamente i fatti. Il neo-segretario […]