Papa, Meloni “Sempre grata per suoi insegnamenti”

La rivelazione di Monsignor Benoni Ambarus, Vescovo delegato alle carceri: «Le istituzioni, però, non hanno raccolto il suo appello»200 mila euro. Questa la cifra che Papa Francesco ha donato per i detenuti. A rivelarlo è Monsignor Benoni Ambarus, noto come Don Ben, nonché Vescovo delegato alle carceri e ausiliare di Roma che Bergoglio aveva voluto accanto a […]