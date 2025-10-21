Paola, un arresto, due denunce e una licenza di pubblico esercizio sospesa

Continua l’attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio della Compagnia Carabinieri di Paola.
In particolare, nei giorni scorsi, i militari:
- nel corso di un’attività di perquisizione domiciliare effettuata a Fuscaldo, hanno arrestato un 25enne pregiudicato poiché sorpreso in possesso di 12 grammi di Marijuana e 2 grammi di semi di canapa indiana, oltreché di materiale per il confezionamento indicativo della detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente sequestrato. Inoltre l’arrestato, in concorso con una donna incensurata classe 2004, è stato denunciato per ricettazione a seguito del rinvenimento di numeroso materiale, tra cui carcasse di motocicli con telaio abraso, targhe di ciclomotori e 4 pneumatici, che, a seguito degli immediati accertamenti svolti, sono risultati provento di un furto consumato a Fuscaldo il 25 gennaio scorso ai danni di un residente. Sono in corso ulteriori approfondimenti sul restante materiale sequestrato al fine di identificare i legittimi proprietari. L’arrestato, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria;
- all’esito di una costante attività di monitoraggio avviata dallo scorso mese di aprile – che ha consentito di documentare l’abituale frequentazione da parte di pregiudicati – i Carabinieri hanno notificato la sospensione per un periodo di 15 giorni della licenza di pubblico esercizio nei confronti di un’attività di ristorazione situata nel comune di Paola, dando esecuzione al provvedimento disposto dal Questore in applicazione dell’art. 100 del TULPS.