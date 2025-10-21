Paola, un arresto, due denunce e una licenza di pubblico esercizio sospesa

DI CLEMENTE CORVO Una situazione di grave pericolo e disagio si sta verificando sulla SP1 a Gioia Tauro, dove una carcassa di cinghiale di grossa taglia giace abbandonata al bordo della strada da oltre una settimana. La carcassa, situata a circa 500 metri dall’area di servizio OILEX direzione Gioia Tauro, sta creando problemi di sicurezza […]