Panico al Teatro Comunale di Palmi: cade parte del soffitto durante lo spettacolo di Pinocchio, feriti alcuni bambini. FOTO

Panico al Teatro Comunale di Palmi: cade parte del soffitto durante lo spettacolo di Pinocchio, feriti alcuni bambini

Di Clemente Corvo

Poche ore fa, si è verificato un grave incidente al Teatro Comunale “Manfroce” di Palmi, in via Rocco Pugliese 16. Durante l’intervallo dello spettacolo “Il Circo di Pinocchio”, parte del soffitto sovrastante la zona dove si trovavano i bambini e le famiglie per fare le foto con Pinocchio è crollata, causando il ferimento di alcuni bambini e adulti.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, chiamati da alcuni carabinieri che erano presenti allo spettacolo con le loro famiglie. Sul posto è arrivata anche un’autoambulanza e la Polizia municipale.

Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso e la direzione del circo ha annunciato che, a causa dell’incidente, sarà riproposto gratuitamente nel prossimo futuro per tutti coloro che avevano acquistato il biglietto.

“Ci scusiamo con tutte le persone presenti per l’accaduto, che certamente non è di nostra colpa”, ha dichiarato la direzione del circo. “Siamo dispiaciuti per quanto accaduto e ci auguriamo che i feriti si riprendano presto”.

L’incidente è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

