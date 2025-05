Panetta “Pagamenti transfrontalieri il doppio del Pil mondiale”

MILANO (ITALPRESS) – “I pagamenti sono la spina dorsale del sistema finanziario. Un sistema di pagamenti efficiente è fondamentale per garantire il trasferimento sicuro e tempestivo di fondi tra individui, imprese e istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, intervenendo al seminario “Cross-Border Payment Rails” durante la 58esima edizione della Riunione Annuale della Banca Asiatica di Sviluppo (Asian Development Bank), a Milano.



Il seminario analizza i progressi nelle infrastrutture di pagamento e le innovazioni in Asia e nel Pacifico per migliorare le transazioni transfrontaliere e l’inclusione finanziaria. “L’efficienza e l’affidabilità dei sistemi di pagamento sono spesso date per scontate e passano inosservate, finchè qualcosa non va storto – ha proseguito Panetta -. Negli ultimi anni, però, c’è stata una crescente consapevolezza che i pagamenti non sono solo una funzione tecnica ma un pilastro vitale dell’inclusione finanziaria, della stabilità economica, della sovranità monetaria e persino della geopolitica”.



“Nel 2024 il mercato dei pagamenti transfrontalieri è stato stimato a oltre 190 trilioni di dollari, quasi il doppio del Pil mondiale, e le proiezioni mostrano che potrà sorpassare i 300 trilioni di dollari nei prossimi 5-10 anni”, ha spiegato Panetta.

