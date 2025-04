Palmi, tra gli uliveti di Rovaglioso sorgerà una Big Bench

Presentato il progetto, frutto di una proposta dell’associazione ‘Mbuttatturi – Marina della Varia

di Viviana Minasi

L’area che sovrasta la caletta di Rovaglioso, a Palmi, accoglierà una Big Bench, la panchina enorme che spopola sui social nata da un’idea del designer statunitense Chris Bangle. Sarà la prima della provincia di Reggio Calabria, settiman in tutta la regione.

Il progetto è stato presentato sabato 26 aprile nella sala consiliare “Cardone” del Comune di Palmi; erano presenti il sindaco, Giuseppe Ranuccio, l’assessore Giuseppe Magazzù, Eugenio Crea, ex presidente dell’associazione ‘Mbuttaturi della Varia e Antonino Scarfone, ingegnere responsabile dell’area Patrimonio del Comune di Palmi.

La proposta è giunta al Comune di Palmi dall’associazione ‘Mbuttaturi – nello specifico dalla corporazione dei Marinai – che ha seguito l’iter che la Big Bench Community Project richiede per installare le Big Bench; l’amministrazione comunale ha ritenuto di accogliere la proposta, deliberando in Giunta l’installazione dell’opera.

«Abbiamo valutato positivamente la proposta fatta dall’associazione e sposato appieno il progetto che, sono sicuro, non potrà che avere ricadute positive per Palmi e la Costa Viola – ha detto il sindaco Giuseppe Ranuccio – La nostra amministrazione è sempre vicina a iniziative come questa e impegnata per dare un volto nuovo alla città; sono infatti tante le opere pubbliche in cantiere che vanno verso questa direzione e che, ci auguriamo, possano vedere presto la luce».

«Crediamo che la Big Bench, e nello specifico l’affiliazione al circuito ufficiale delle Big Bench, sia lo strumento in più di cui la città ha bisogno per percorrere quella strada che ci apre a un turismo sostenibile e inclusivo – ha aggiunto l’assessore Giuseppe Magazzù – Big Bench rappresenta un brand che dà opportunità di essere conosciuti ovunque, e noi non vogliamo perderla questa opportunità».

L’installazione dell’opera non è però l’unico intervento previsto a Rovaglioso; l’associazione ‘Mbuttaturi ha infatti espresso la volontà di intitolare a Giuseppe Bova, giornalista scomparso prematuramente, amante di Palmi, di Rovaglioso e impegnato nella difesa del territorio e dell’ambiente, il sentiero che conduce alla Big Bench, ricordando così una figura che tanto si è spesa per Palmi.

«L’idea di installare questa panchina gigante in un luogo suggestivo di Palmi nasce tanto tempo fa ed è frutto della condivisione di idee, pensieri e progetti tra noi ‘Mbuttaturi e Marinai della Varia – ha spiegato Eugenio Crea – Ci siamo confrontati a lungo e abbiamo scelto Rovaglioso per tanti motivi, il primo tra tutti è per il significato che la zona riveste. Per anni infatti, Rovaglioso è stato un luogo inaccessibile, una sorta di proprietà esclusiva di gente che proibiva l’accesso a chiunque – ha proseguito Eugenio – Oggi, però, grazie a un intervento di riqualifica e all’attività di un gruppo di volontari, Rovaglioso è un luogo libero e accessibile a tutti. Inoltre, l’area è una delle poche in cui non è visibile la mano dell’uomo, un luogo da amare e custodire».

L’assessore Magazzù, parlando di opera “sostenibile e inclusiva”, ha introdotto la spiegazione fatta dall’ingegnere Antonino Scarfone circa la natura dell’opera.

«La panchina che verrà installata è in materiale ecosostenibile e non prevede alcuna forma di cementificazione o intervento massivo – ha illustrato Scarfone – Abbiamo inoltre previsto che sia anche inclusiva e quindi fruibile da persone con ridotta capacità motoria. Rovaglioso, come detto, è una delle poche aree della città in cui la mano dell’uomo non è visibile e per preservare il sito interverremo senza deturparlo».

Francesco Cardone, presidente del Consiglio comunale, ha rimarcato come «l’essere stato presidente dell’associazione ‘Mbuttaturi, ed essere oggi presidente dell’assise, mi fa conferisce una visione a tutto tondo del progetto, un’idea che non potevamo non accogliere».

Fondamentale per la realizzazione dell’opera sarà la campagna di crowdfunding che è già stata lanciata sui social e raggiungibile al link

https://www.gofundme.com/f/bigbenchproject-rovaglioso-palmi-rc?fbclid=IwY2xjawJ7EQxleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFIQWFyUFVqT0NPZnJ6NEpZAR6TkRTgpmQyoAql5H4z-KW4_k-0GItaAnH0AyDD46ColFuTDJcQXJo9AP1LlQ_aem_buYqCB4hf5kn1YJpozD-RA

Big Bench Community Project è una Fondazione nata nel 2021 con lo scopo di supportare l’installazione di nuove Big Bench, gestire la rete che fornisce i timbri e i passaporti ai panchinisti e supportare le comunità locali nelle attività legate alle Big Bench (presentazione di libri, sedute di yoga, incontri culturali…). Attualmente sono 408 le Big Bench installate in tutta Europa e 70 in fase di installazione.