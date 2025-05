Palmi, “Soroptimist” International per i giovani: Attribuita per la nona volta la Borsa di studio “Marazzita”

La nona edizione della Borsa di studio Rita Marazzita, organizzata dal SOROPTIMIST International club di Palmi si è svolta il 9 maggio nella sala consiliare del Comune alla presenza delle autorità civili e militari che sempre accompagnano il club nelle manifestazioni importanti.

La cerimonia di assegnazione della Borsa di Studio,, la cui organizzazione era affidata alla Presidente, Maria Concetta Crocitti, ed ad una commissione appositamente istituita, borsa destinata alle studentesse dei due poli liceali Alvaro-Einaudi e Nicola Pizi, ha previsto due giovani ospiti dall’eccellente curriculum, essendo l’una, Ilaria Sanzo, fisico nucleare dirigente specializzanda presso U.O.C. di Fisica sanitaria dell’Azienda sanitaria Dulbecco, e l’altra, Giorgia Policastro, biotecnologa medica Study coordinator presso il Centro Regionale Trapianti di midollo osseo dell’Ospedale Bianchi Melacrino Morelli.

Nella sala gremita di studenti dei due licei, ha aperto i lavori la Presidente che, dopo aver espresso, a nome di tutto il club, il cordoglio alla famiglia Marazzita Alvaro, assente per un lutto familiare, ha esordito con uno stimolante testimonianza di fiducia nei giovani rappresentata proprio dalla borsa di studio biennale, attribuita annualmente, alla quale gli studenti devono aspirare non tanto per un fatto economico, pure importante, quanto per un aspetto qualitativo, di preparazione e competenza rispetto ad un futuro lavoro espletato in modo eticamente corretto. Alla dottoressa Crocitti, ha fatto eco il Sindaco, avv. Giuseppe Ranuccio che, prima di tutto, ha ringraziato le associazioni di volontariato culturale, tutte rappresentate nella locandina e coinvolte nella presentazione delle finaliste, le quali costituiscono sempre una risorsa enorme nell’offerta culturale ai cittadini. Ranuccio si è soffermato sulla universalità della lingua inglese ed ha ampliato il suo intervento spiegando ai ragazzi che la società investe sul merito e che, allo studio, serio e consapevole, segue il raggiungimento di obiettivi e, soprattutto, la libertà nelle scelte individuali e sociali. Infatti, oggi, ha sottolineato, nella Consulta, si parlerà di Europa,anzi, di Europa unita entro cui soltanto si può trovare sviluppo e solidarietà a cominciare dalla difesa ed in ogni altro settore. A seguire, il Presidente del Consiglio comunale, avv. Francesco Cardone, riallacciandosi al cordoglio espresso alla famiglia Marazzita Alvaro, ha ricordato l’avv. Marazzita, deceduto a Roma due giorni fa, quale esempio di grande professionalità riconosciuta a livello nazionale. Cardone ha sottolineato quindi il valore del SOROPTIMIST I. che, come club femminile, si contraddistingue per l’efficienza e la rapidità nelle scelte sociali ed ha invitato i giovani ad intraprendere la strada del volontariato, ricca di esperienze e soddisfazioni.

È stata, quindi, la volta delle ricercatrici che sono state, con i loro interventi, ognuna per la propria esperienza, lo stimolo maggiore per i ragazzi verso lo studio e la ricerca. Hanno raccontato dell’entusiasmo che provano nel trovare la soluzione ad una sofferenza, nell’avere soddisfatto una propria curiosità scoprendo nuove possibilità per situazioni ritenute impossibili anche solo pochissimo tempo fa. La curiosità che le guida, unita alla passione, è qualcosa che ha sorpreso loro stesse nel corso degli studi ed ora considerano addirittura divertente lo studio, l’approfondimento ed il confronto con altri ricercatori che seguono lo stesso percorso. Del resto, lo sviluppo tecnologico vede la costruzione di nuove macchine diagnostiche, di nuovi metodi di guarigione e, non ultimo, il trapianto di organi o l’uso delle cellule staminali prospettando sempre nuovi successi sul controllo delle malattie. A giudicare dal silenzio che ha accompagnato i racconti di queste ragazze, perché tali sono ancora, si può affermare che il SOROPTIMIST ha fatto ancora una volta e sempre di più centro offrendo la possibilità a questi giovani di intravedere nel proprio futuro lavori così impegnativi ed esaltanti nello stesso tempo.

L’attribuzione della borsa di studio, alla fine di questa interessantissima e vivace mattinata, è stata il giusto coronamento di un percorso di incontro e valutazione delle candidate. Non è stato facile scegliere. Dai curricula letti dai presidenti degli altri club, è risultato che le cinque finaliste davvero avrebbero meritato tutte di vincere tant’è che la Direttrice della Stanford School, Sam Dyer, che ogni anno, da nove anni, immancabilmente, supporta ed agevola il SOROPTIMIST in questa iniziativa rendendola così possibile, è intervenuta offrendo un importante sconto anche alle finaliste non vincitrici qualora volessero approfondire lo studio dell’inglese e, altresì, il Presidente dell’Associazione Amici della musica Manfroce, dr Antonio Gargano, avendo avuto cognizione dell’interesse musicale emerso, ha invitato le ragazze a partecipare come ospiti ai concerti della stagione e a fare esperienza di scrittura sul giornale dell’associazione, Musicarte, con articoli che abbiano la musica come tema.

La vincitrice è stata Nicole Panuccio della classe terza H del liceo Pizi. Gli auguri più affettuosi da parte di tutte le socie del SOROPTIMIST a Lei ed alle altre bravissime concorrenti Maria Bernadette Scicchitano e Sara Impiombato del Liceo Pizi e Michela Panuccio e Anita Bellofiore del Liceo Alvaro.