Palmi, ripristinato il sistema “Targa System” per veicoli privi di assicurazione e revisione

Da gennaio di quest’anno la Polizia Locale di Palmi, diretta dal Maggiore Francesco Managò, ha

ripristinato l’utilizzo del sistema tecnologico “TARGA SYSTEM”, fondamentale in termini di

prevenzione di condotte lesive per l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale. Il dispositivo

installato a bordo di un veicolo di servizio procede alla lettura delle targhe sia degli autoveicoli in

circolazione ma anche di quelli in sosta sui bordi delle strade. La telecamera legge in transito le

targhe ed in tempo reale comunica agli agenti, su un tablet in dotazione, se rileva la presenza di

veicoli privi di assicurazione o di revisione. Dall’inizio dell’anno sono state sanzionate nr.12

autovetture circolanti con la revisione scaduta e nr.6 veicoli circolanti senza copertura assicurativa,

questi ultimi sottoposti a sequestro amministrativo. Nel contesto di questi controlli, il 22 febbraio

u.s. personale dipendente ha intercettato una Fiat 600 che veniva segnalata come sprovvista di

assicurazione e revisione. La vettura è stata raggiunta e fermata dagli agenti che oltre a contestare la

mancata revisione e assicurazione hanno anche accertato che il conducente, già noto al Comando e

gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, era anche sprovvisto di patente di guida in quanto

revocata dalla Prefettura di Reggio Calabria nel 2008. Trattandosi di soggetto recidivo è stato quindi

denunciato alla Procura della Repubblica di Palmi diretta dal Procuratore Dott. Emanuele Crescenti

per l’ipotesi di reato di cui all’art.116 commi 15 e 17 del Codice della Strada e il veicolo sottoposto

a sequestro. I controlli continueranno con costanza al fine di aumentare la sicurezza del territorio

riducendo sensibilmente i fenomeni di illegalità e di garantire ai cittadini un elevato livello di

sicurezza stradale. La presenza in circolazione di autoveicoli senza polizza assicurativa è critico

sotto due aspetti fondamentali: 1) In caso di incidente non è garantito il risarcimento dei danni agli

autoveicoli ed ai relativi proprietari regolarmente assicurati che ne avrebbero diritto, con grandissimi

disagi e problemi soprattutto in occasione di sinistri con lesioni o, addirittura, decessi, che vedono le

parti lese non ottenere neanche un centesimo di risarcimento; 2) Si favoriscono conseguentemente i

reati di pirateria stradale e di omissione di soccorso consumati al fine di sottrarsi ai controlli di

polizia conseguenti ai sinistri.