Palmi, Primo coordinamento regionale Aiga Calabria

Si è svolto a Palmi sabato 21 Febbraio presso la sala Consiliare del Comune di Palmi il primo Coordinamento regionale AIGA Calabria guidato dalla Coordinatrice e Presidente della Sezione di Palmi, Avv. Giovanna Zampogna che ha altresì presentato l’Ufficio di Coordinamento così composto:

•⁠ ⁠Coordinatore Regionale: Avv. Giovanna Zampogna, Presidente Sezione Palmi

•⁠ ⁠Vice Coordinatori:

– Area Nord: Presidente Avv. Leonardo Graziadio, Sezione Castrovillari;

– Area Sud: Presidente Avv. Franco Zappia Sezione Locri;

Segretario: Avv. Antonio Arnò, già Presidente Sezione Catanzaro.

Componente delegato per i rapporti Istituzionali con gli enti: Presidente Avv. Giuliano Arabia, Sezione Cosenza;

Componente delegato per il riordino della geografia Giudiziaria: Presidente Avv. Luca Candiano Sezione Rossano; Componente delegata per la comunicazione: Presidente Avv. Daniela Scarfone Sezione Catanzaro. Ciò al fine di attuare in maniera concreta l’obiettivo di una costante interlocuzione con le Sezioni locali,

All’incontro erano presenti le principali istituzioni locali, L’Avv. Angelo Rossi Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, L’Avv. Francesco Cardone, Presidente del Consiglio Comunale di Palmi, nonché il Garante Regionale dei Diritti delle persone private della Libertà personale per la Calabria Avv. Giovanna Russo, a testimonianza dell’attenzione e della vicinanza delle istituzioni al ruolo dell’Avvocatura giovane sul territorio.

Presente, inoltre, il Presidente Nazionale AIGA, Avv. Luigi Bartolomeo Terzo ed il Coordinatore Area Sud Avv. Mario Aiezza, la cui partecipazione ha conferito ulteriore rilievo all’iniziativa e ha rafforzato il dialogo tra livello nazionale e realtà territoriali che certamente sarà possibile anche grazie all’Avv. Annunziata Giada Stilo Stilo, Componente della Giunta Nazionale Aiga.

L’evento svoltosi in una sala gremita non solo per la presenza degli undici Presidenti delle sezioni Calabresi ma anche per la presenza di numerosi soci delle Sezioni che hanno reso il Coordinamento un momento di autentico confronto e condivisione associativa proseguito a pranzo per un momento conviviale .

Durante l’evento sono stati nominati i referenti regionali Onac: Referente Avv. Cristina Giovenale del Foro di Locri nonché il Vice Referente, Avv. Claudio Mangiola, del Foro di Reggio Calabria. Durante il Coordinamento si è avuto modo di ricordare la ricorrenza del 25° anniversario dalla costituzione della sezione di Aiga Palmi, con un intervento a cura del Presidente onorario della Sezione Aiga Palmi, Avv. Vincenzo Barca.

Nell’occasione e alla presenza di capisaldi dell’associazione locale, l’Avv. Vincenzo Barca con svariati ruoli in Aiga a livello locale regionale e nazionale già past presidente della sezione unitamente all’ Avv. Mariano Parisi già presidente di sezione e membro della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli, si è proiettato un video dove i past president della sezione palmese hanno voluto esprimere gratitudine e ricordare l’importanza che Aiga riveste nella formazione personale e professionale.

La Coordinatrice, Avv. Giovanna Zampogna ha confermato il suo impegno affinché ogni Sezione possa sentirsi da lei rappresentata e affinchè la Calabria unita possa avere sempre più voce a livello Nazionale e una proficua collaborazione e interlocuzione con tutte le istituzioni forensi al fine di dare risonanza alle istanze della giovane avvocatura.