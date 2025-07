Palmi, presentazione ufficiale del Movimento politico culturale “AGIRE”

“Agire” per Palmi oggi significa parlare. Esprimere il proprio parere a voce alta ed in modo libero. Essere da esempio per tutti i cittadini, promuovendo cosi la partecipazione democratica, il dialogo ed il confronto, buttando giù il muro di intolleranza che si è creato negli anni.

Il movimento nasce in piena autonomia, non contro qualcuno, ma per qualcosa: l’amore per il territorio, l’interesse e la tutela dei suoi cittadini, ponendosi in maniera alternativa al modo di amministrare e fare politica di chi governa oggi Palmi.

La mancanza di apertura al contraddittorio e l’inefficienza che attualmente si vivono in città, correlate a continui disservizi e carenze di beni essenziali, come l’acqua nelle abitazioni, le molte strade dissestate o i lavori nei cantieri che vanno a singhiozzo da oltre 8 anni, richiedevano una presa di posizione forte.

“Agire” sarà questo, sarà una voce dirompente e schietta, vicina allo stesso modo sia alla cittadinanza che alle Istituzioni, facendo seguire a questo iniziale momento di denuncia in cui occorre tenere alta l’attenzione ed illustrare ciò che poteva essere e non è stato, una successiva fase fatta di proposte per ripartire e di programmi, con la ferma volontà di prendersi delle responsabilità: nasciamo per questo e non ci tireremo indietro.