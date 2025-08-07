Palmi, “Mancata risposta all’interrogazione consiliare sullo storno degli introiti della filiera € 325.307,75 in misura superiore (dal 50% fino al 90%) della raccolta differenziata”
Ago 07, 2025 - redazione
I Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo
Palmisano, e Anna Bagalà, sollecitano il rispetto delle procedure
Palmi, 07 agosto 2025 – A distanza di 107 giorni dalla presentazione dell’interrogazione consiliare
protocollata in data 15.04.2025, i Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta
Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano, e Anna Bagalà, denunciano la persistente assenza di
riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale di Palmi.
L’interrogazione, avente per oggetto “Interrogazione a risposta scritta sulla proroga del contratto con
adozione di un nuovo CSA senza rispettare né quello in essere né quello trasmesso per la gara d’appalto
stornando gli introiti della filiera in misura superiore (dal 50% fino al 90%)”, chiedevano lumi sullo
storno degli introiti della filiera per la raccolta differenziata in misura superiore (dal 50% fino al
90%). Nonostante il Regolamento del Consiglio Comunale preveda un termine di 30 giorni per la
risposta scritta, e ove il termine anzidetto non venga osservato, l’interrogazione sarà trattata in
aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, ad oggi il silenzio
dell’Amministrazione impedisce il pieno esercizio delle funzioni di controllo e informazione del
Consiglio.
“Siamo profondamente delusi dalla mancanza di rispetto istituzionale dimostrata dal Sindaco e
dalla Giunta,” hanno dichiarato i Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta
Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano, e Anna Bagalà. “Non si tratta di una semplice formalità,
ma di un atto dovuto per garantire trasparenza alla cittadinanza e per permettere al Consiglio di
lavorare. Un’amministrazione che non risponde alle domande dei suoi rappresentanti eletti non sta
agendo nell’interesse della comunità.”
La mancata risposta non solo ostacola l’attività consiliare, ma priva anche i cittadini di informazioni
essenziali su temi di rilevante interesse pubblico. I Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni
Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano, e Anna Bagalà, hanno già
formalmente sollecitato l’Amministrazione e portato la questione all’attenzione del PREFETTO.
Distinti saluti
I Consiglieri Comunali
Giovanni Barone
Antonietta Gagliostro
Ilaria Sorbilli
Giancarlo Palmisano
Anna Bagalà