Palmi, “Mancata risposta all’interrogazione consiliare sullo storno degli introiti della filiera € 325.307,75 in misura superiore (dal 50% fino al 90%) della raccolta differenziata”

I Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo

Palmisano, e Anna Bagalà, sollecitano il rispetto delle procedure

Palmi, 07 agosto 2025 – A distanza di 107 giorni dalla presentazione dell’interrogazione consiliare

protocollata in data 15.04.2025, i Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta

Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano, e Anna Bagalà, denunciano la persistente assenza di

riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale di Palmi.

L’interrogazione, avente per oggetto “Interrogazione a risposta scritta sulla proroga del contratto con

adozione di un nuovo CSA senza rispettare né quello in essere né quello trasmesso per la gara d’appalto

stornando gli introiti della filiera in misura superiore (dal 50% fino al 90%)”, chiedevano lumi sullo

storno degli introiti della filiera per la raccolta differenziata in misura superiore (dal 50% fino al

90%). Nonostante il Regolamento del Consiglio Comunale preveda un termine di 30 giorni per la

risposta scritta, e ove il termine anzidetto non venga osservato, l’interrogazione sarà trattata in

aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, ad oggi il silenzio

dell’Amministrazione impedisce il pieno esercizio delle funzioni di controllo e informazione del

Consiglio.

“Siamo profondamente delusi dalla mancanza di rispetto istituzionale dimostrata dal Sindaco e

dalla Giunta,” hanno dichiarato i Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta

Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano, e Anna Bagalà. “Non si tratta di una semplice formalità,

ma di un atto dovuto per garantire trasparenza alla cittadinanza e per permettere al Consiglio di

lavorare. Un’amministrazione che non risponde alle domande dei suoi rappresentanti eletti non sta

agendo nell’interesse della comunità.”

La mancata risposta non solo ostacola l’attività consiliare, ma priva anche i cittadini di informazioni

essenziali su temi di rilevante interesse pubblico. I Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni

Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli, Giancarlo Palmisano, e Anna Bagalà, hanno già

formalmente sollecitato l’Amministrazione e portato la questione all’attenzione del PREFETTO.

Distinti saluti

I Consiglieri Comunali

Giovanni Barone

Antonietta Gagliostro

Ilaria Sorbilli

Giancarlo Palmisano

Anna Bagalà