Palmi, l’Onorevole Ranuccio interviene sulla sfida elettorale: “Cardone è la scelta giusta”. Video servizio di Graziano Tomarchio

Carissimi, il risultato del Referendum e’ chiaro. Ha perso il govermo e il buonsenso e ha vinto la magistratura e l’arroganzaLa giustizia resta quella che e’ anzi peggio e si rivela irriformabile. Da oggi si e’ meno liberi con meno diritti, meno tutele e garanzie, alla merce’ di apparati giudiziari e di polizia senza freni […]