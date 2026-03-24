Palmi, l’Onorevole Ranuccio interviene sulla sfida elettorale: “Cardone è la scelta giusta”. Video servizio di Graziano Tomarchio
Mar 24, 2026 - redazione
Il dibattito politico cittadino si accende con l’intervento di una delle figure più influenti del territorio: l’Onorevole Giuseppe Ranuccio. L’ex Sindaco, oggi impegnato alla regione ma sempre attento alle dinamiche della sua Palmi (attualmente guidata dalla sindaca facente funzioni ), ha rilasciato dichiarazioni pesanti ai microfoni di Graziano Tomarchio.
Il sostegno a Cardone
Ranuccio ha voluto sgombrare il campo da ogni dubbio, indicando chiaramente il profilo necessario per proseguire il lavoro iniziato negli ultimi anni. Per l’Onorevole, la figura di Cardone rappresenta la sintesi perfetta tra competenza e rinnovamento.