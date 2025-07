Palmi, la minoranza consiliare, “Ritardi nella Riqualificazione del Borgo ‘La Marinella’: A che punto sono i lavori?”

I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza, Antonietta Gagliostro,

Giovanni Barone e Carmelo Melara, esprimono forti preoccupazioni per i continui ritardi nei lavori

di riqualificazione del Borgo “La Marinella”. Nonostante il progetto sia stato presentato come

un’opportunità di rilancio per il territorio, le opere risultano ancora incompiute, generando

incertezza e malcontento tra i cittadini.

“La comunità ha il diritto di sapere a che punto sono i lavori e quando saranno finalmente

conclusi,” dichiarano i consiglieri comunali di minoranza, Antonietta Gagliostro, Giovanni Barone e

Carmelo Melara. “Ogni giorno di ritardo non solo frena lo sviluppo del borgo, ma mette anche in

discussione la capacità dell’Amministrazione di gestire in modo efficiente progetti così importanti.

L’assenza di comunicazioni chiare e un cronoprogramma aggiornato non fa che alimentare i

dubbi.”

A questo si aggiunge la questione, del pagamento integrale di € 72.164,22 all’azienda incaricata

della promozione del borgo, nonostante il sito sia ancora un cantiere aperto. Questo scenario crea

un paradosso inaccettabile: stiamo spendendo soldi pubblici per promuovere un luogo non ancora

pronto per essere visitato.

Abbiamo già presentato una interrogazione consiliare per chiedere risposte precise e immediate.

Chiediamo all’Amministrazione comunale di fare chiarezza su:

 Lo stato attuale dei lavori: Fornire un resoconto dettagliato delle opere concluse e di quelle

ancora da realizzare.

 Il nuovo cronoprogramma: Indicare una data certa per la fine dei lavori e le ragioni dei

ritardi accumulati.

 La gestione dei fondi: Spiegare quali servizi ha reso l’azienda di promozione “KOTUKO

S.R.L.” per la somma di € 72.164,22 già liquidata.

La trasparenza è un dovere. La cittadinanza non può più attendere e merita risposte concrete e

immediate su un progetto che dovrebbe rappresentare un’opportunità, non una fonte di problemi.

I Consiglieri Comunali di minoranza

Antonietta Gagliostro

Giovanni Barone

Carmelo Melara