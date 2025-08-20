Palmi, la minoranza consiliare, “Ppm SpA del Comune paga sponsor per eventi estivi, ma non salda stipendi, buoni pasto dei dipendenti e Tfr ai dipendenti in quiescenza da circa 2 anni”
Ago 20, 2025 - redazione
I sottoscritti Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Anna
Bagalà, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano, denunciano pubblicamente la grave situazione
finanziaria e gestionale che sta interessando la società PPM-S.p.A. a totale partecipazione pubblica
del Comune di Palmi, responsabile della gestione dei servizi di trasporto locale.
Nonostante il Comune di Palmi sia l’unico socio, la società si trova in uno stato di grave difficoltà
economica. I dipendenti lamentano il mancato pagamento degli stipendi e denunciano un
arretrato di circa € 90.000 in buoni pasto, mancato liquidazione del TFR ai dipendenti in quiescenza
da circa 2 anni, un debito che si protrae da mesi e che sta causando seri disagi alle famiglie.
La situazione assume contorni ancora più preoccupanti a fronte di una presunta sponsorizzazione
di circa € 70.000 che la società sembrerebbe avrebbe elargito per l’organizzazione di alcuni eventi
“dell’Estate Palmese”.
Questa circostanza solleva legittimi interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulle
priorità del management. È inaccettabile che una società, il cui scopo primario è garantire un
servizio essenziale alla comunità e tutelare i propri dipendenti, utilizzi fondi per eventi di
intrattenimento mentre non salda i debiti verso i suoi lavoratori.
Chiediamo chiarezza immediata e trasparenza totale. Per questo motivo, si è presentata una
richiesta formale al Presidente della Commissione competente di Palmi per la convocazione
urgente di una commissione consiliare e l’audizione del Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società.
È fondamentale che l’amministrazione comunale si assuma la responsabilità che le compete e
intervenga per risolvere la situazione, tutelando i dipendenti e garantendo la corretta gestione dei
fondi pubblici.
I Consiglieri Comunali
Giovanni Barone
Antonietta Gagliostro
Anna Bagalà
Ilaria Sorbilli
Giancarlo Palmisano