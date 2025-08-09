Palmi, la dura posizione del sindaco Ranuccio, “Presentato un esposto per denunciare i gravi disservizi idrici”

Ho appena depositato un esposto per denunciare i gravi e ripetuti disservizi nell’erogazione dell’acqua a Palmi.

L’ultimo episodio è accaduto stanotte: alle 2:35, un guasto elettrico ha fermato gli impianti di sollevamento che portano l’acqua a gran parte della Città.

Il risultato è che al risveglio, tantissime famiglie e attività si sono ritrovate senza una goccia d’acqua.

Non è solo un disagio: senza acqua vengono messe a dura prova le esigenze primarie di igiene, con rischi concreti per la salute, soprattutto nei periodi di caldo.

Le conseguenze colpiscono in modo pesante anziani, malati e persone fragili, rallentano il funzionamento degli uffici pubblici, danneggiano le attività economiche e minano l’immagine stessa di Palmi.

Trovo intollerabile che, dopo tutto ciò che abbiamo fatto perché ciò che è di nostra competenza funzioni, altri problemi, che non dipendono dal Comune, continuino a colpire la rete a monte e a lasciare la Città senz’acqua.

I cittadini si rivolgono a me e io ho il dovere di rivolgermi alla Procura della Repubblica per chiedere che vengano accertate tutte le eventuali responsabilità.

Gli operatori sul campo, lo so bene, si sono messi subito al lavoro. Ma non è così che si può vivere.

Negli ultimi mesi episodi simili si ripetono con una frequenza inaccettabile e si protraggono per ore o addirittura giorni.

E non voglio pensare male, ma diciamocelo: quando i “guasti” diventano così frequenti, qualche domanda viene spontanea.

Staremo a vedere, ma il limite è stato superato.

Ho il dovere di difendere la mia Città ed è tempo che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Ranuccio