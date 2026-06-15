Palmi, la Cassazione annulla la condanna e la confisca del denaro a Dimasi Giuseppe

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n.18433/2026 ha disposto l’annullamento della sentenza di condanna emessa in data 30/10/2025 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nei confronti di Dimasi Giuseppe. La vicenda giudiziaria, che ha avuto origine dall’indagine promossa dalla Procura della Repubblica di Palmi, inerente una ipotesi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente nel centro cittadino palmese, si è conclusa in Cassazione dopo due pronunce di condanna del Tribunale di Palmi e della Corte di Appello di Reggio Calabria. Il ricorso presentato dall’Avv.Gaetano Muscari in difesa di Dimasi Giuseppe è stato accolto dalla Corte di Cassazione ritenendo i motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge, in particolare con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto meritevole di accoglimento il motivo di ricorso con il quale il Dimasi lamentava il sequestro e la confisca del denaro trovato nella sua disponibilità nel momento del controllo operato dai Carabinieri di Palmi.