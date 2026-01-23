Palmi, i Consiglieri di minoranza, “Acquedotto Vina al collasso: 11,8 milioni di debito e pignoramenti”

I Consiglieri Comunali di minoranza Giovanni Barone, Antonietta

Gagliostro, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano, lanciano l’allarme sulla situazione finanziaria del

Consorzio Intercomunale Acquedotto Vina in seguito all’analisi degli atti contabili richiesti. I

documenti svelano un quadro di gravissimo dissesto.

“L’accesso agli atti ha confermato i peggiori timori,” dichiarano i Consiglieri Giovanni Barone,

Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano. “Il Consorzio Acquedotto Vina grava sui

Comuni Soci con un debito complessivo che ammonta a ben € 11.868.834,76.”

Pignoramenti e Stipendi a Rischio

I Consiglieri sottolineano che l’atto non si limita a riportare un debito elevato, ma evidenzia la

presenza di somme pignorate, prova inequivocabile dell’incapacità del Consorzio di onorare gli

impegni verso i creditori.

“Questo disastro contabile non solo è la causa diretta dei ritardi negli stipendi che hanno portato

allo sciopero del 7 Novembre, ma mette a serio rischio la continuità del servizio idrico per migliaia

di cittadini e l’equilibrio finanziario degli stessi Comuni soci,” proseguono Giovanni Barone,

Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano.

Richiesta di Intervento Immediato

Di fronte a un debito di quasi 12 milioni di euro, l Consiglieri Giovanni Barone, Antonietta

Gagliostro, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano chiedono:

Conoscenza dei fatti: Se l’Amministrazione Comunale fosse a conoscenza della reale

entità del debito (€ 11,8 milioni) prima della richiesta di atti dei sottoscritti e quali azioni

di controllo siano state esercitate dai rappresentanti del Comune in seno al Consorzio. Carenza idrica: Se i debiti pendenti verso Sorical stiano comportando una riduzione della

portata idrica ai serbatoi comunali, vista la frequente sospensione dell’erogazione. Origine del debito: Quali siano le cause principali che hanno generato una massa

debitoria così imponente e a quanto ammontino nello specifico i debiti verso i lavoratori,

verso l’Erario e verso i fornitori. Gestione Pignoramenti: Come intenda il Consorzio gestire i pignoramenti in atto per

garantire il pagamento degli stipendi e la prosecuzione del servizio idrico senza

interruzioni per l’utenza. Piano di Risanamento: Se esista un piano di risanamento certificato da esperti

indipendenti o dai revisori dei conti e quali siano i tempi previsti per la sua attuazione.

“Non possiamo aspettare il dissesto. Questi 11,8 milioni di debito sono una bomba ad orologeria. I

cittadini hanno diritto di sapere cosa si sta facendo per salvare l’acqua pubblica e, soprattutto, i

loro soldi. L’epoca del silenzio è finita: chiediamo risposte chiare e azioni decisive subito,”

concludono i Consiglieri Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli e Giancarlo

Palmisano.