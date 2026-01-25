Palmi, Forza Italia Giovani, presentato il nuovo coordinamento sotto la guida del coordinatore Armando Melara

Forza Italia Giovani, presentato il nuovo coordinamento sotto la guida del coordinatore Armando Melara

Prosegue il radicamento territoriale di Forza Italia Giovani nella provincia di Reggio Calabria. Nella suggestiva cornice di Punta Piana, si è tenuta ieri la presentazione ufficiale del nuovo coordinamento cittadino di Palmi, alla presenza dei vertici regionali e provinciali del partito. A guidare i giovani forzisti palmesi sarà Armando Melara, 26 anni, praticante avvocato e imprenditore.

L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale nel percorso di riorganizzazione del partito sul territorio, confermando la volontà di Forza Italia di puntare su una classe dirigente giovane e preparata.

“Entrare a far parte di questa realtà è stata la scelta migliore che potessi fare: ho trovato una vera famiglia, un gruppo di ragazzi di valore dotati di competenze e idee che rendono il confronto un motore di crescita collettiva – ha dichiarato Melara durante la presentazione – Ringrazio il coordinatore regionale Federico Milia per l’accoglienza e per avermi reso partecipe di un progetto così dinamico. Il mio obiettivo è chiaro: avvicinare i giovani alla politica con passione e serietà, dimostrando che la partecipazione attiva e una visione lungimirante possono fare la differenza per il futuro del nostro territorio.”

Intervenuto alla presentazione anche il Segretario Regionale di Forza Italia giovani, Federico Milia, che ha espresso la sua soddisfazione per la nascita del nuovo coordinamento di Palmi, inserito in un più ampio piano di ristrutturazione del movimento in Calabria.

“La nomina di Armando Melara e la nascita del gruppo di Palmi testimoniano la salute di un movimento giovanile che non smette di crescere” – ha affermato Milia -“Stiamo portando avanti una riorganizzazione capillare basata sulla qualità e sulla preparazione, perché i giovani rappresentano non sono solo il futuro, ma il presente operativo di Forza Italia, grazie anche alla fiducia che il Segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro ha sempre riposto in noi, considerandoci da sempre vera e propria classe dirigente.”

“Ad Armando, di cui ho apprezzato fin da subito l’entusiasmo e la concretezza, vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che Armando, supportato dal Segretario di Reggio Giuseppe Camera, saprà rendersi interprete delle necessità dei giovani di Palmi trasformandoli in progetti concreti, riaffermando il ruolo di Forza Italia come punto di riferimento fattivamente presente sul territorio

” conclude il Segretario regionale.