Palmi, FARO: “Nuovo aumento dei costi per i campi da tennis. Varianti continue per le opere pubbliche. Serve trasparenza immediata”



“Esprimiamo forte preoccupazione per la nuova perizia di variante approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 34 del 03/03/2026, che prevede un ulteriore incremento di spesa pari a 190.500 euro per la realizzazione dei campi da tennis di via San Giorgio, con imputazione della spesa sul bilancio di previsione finanziario 2026/2028, annualità 2026.

Nuovi e aggiuntivi costi che, come per altre opere pubbliche in corso di esecuzione, peseranno sulle tasche dei cittadini palmesi.

L’opera, finanziata con 2 milioni di euro di fondi PNRR, vede così lievitare il costo complessivo di quasi il 10%, erodendo una parte significativa del ribasso d’asta ottenuto in fase di gara.

Come detto, questo nuovo aumento non rappresenta un episodio isolato.

Più volte abbiamo segnalato il ricorso a varianti per le opere pubbliche in fase di realizzazione o, ad oggi, realizzate. Ad esempio, si pensi ai lavori della pista ciclabile o a quelli relativi al Palazzetto dello Sport. Oggi un nuovo segnale preoccupante, che evidenzia una programmazione debole e una gestione che rischia di compromettere l’efficienza e la trasparenza degli interventi pubblici stessi.

Una variante di questa entità, su un’opera finanziata con risorse straordinarie del PNRR, impone chiarimenti immediati.

È doveroso che i cittadini conoscano i motivi di questa nuova perizia di variante, per un’opera attesa da anni ed anni.

Perché i costi aumentano, quali criticità stanno emergendo, quali eventuali responsabilità tecniche o amministrative hanno determinato questa situazione.

Da parte nostra, intendiamo richiamare l’attenzione sulle conseguenze che tali incrementi possono avere sul bilancio comunale e sulla corretta attuazione del PNRR, che richiede tempistiche e rendicontazioni rigorose.

Quindi, chiediamo all’Amministrazione di riferire pubblicamente sullo stato dei lavori, sulle ragioni dell’aumento e sulle misure adottate per evitare ulteriori varianti. È necessario un cambio di passo nella gestione delle opere pubbliche.

La Città non può permettersi il continuo lievitare dei costi per opere pubbliche e cantieri che sembrano infiniti.

Il Movimento FARO