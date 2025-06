Palmi, Consiglieri Lega Calabria: “Su Casa Comunità ennesimo teatrino propagandistico”

Dura presa di posizione dei Consiglieri comunali di Palmi in quota Lega Calabria, Anna Bagalà, Ilaria

Sorbilli e Giancarlo Palmisano, nei confronti del Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio che, intervenendo

dai nuovi uffici del Servizio Veterinario di Palmi dell’Asp, aveva parlato di Palmi come di una Città che

continua a crescere e a dotarsi di servizi pubblici sempre più efficienti e vicini ai cittadini:

“Stamattina il Sindaco ha dato vita all’ennesimo teatrino propagandistico. Oramai è un sistema collaudato. Ci si reca sul posto prima dell’inizio dei lavori di una grande opera rientrante nelle competenze di altri Enti, in questo caso la Regione Calabria e l’Asp, si scatta la fotina d’ordinanza, e così il Sindaco cerca di assumersi meriti che, dui fatto, non ha. Così è stato anche oggi. A pochi giorni dal già annunciato dal Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani inizio dei lavori per la ristrutturazione della Casa di Comunità di Palmi, il nostro Sindaco si è recato presso i containers dove anche con il Suo

contributo hanno purtroppo in passato letteralmente confinato gli Uffici di Medicina Legale dell’Asp, ha scattato la Sua classica fotina ad uso stampa e social ed ha cercato di appropriarsi di meriti che non sono neanche minimamente accostabili a questa amministrazione. Come fa il Sindaco a dire di aver condiviso il progetto della Casa di Comunità già dalle fasi di progettazione preliminare. Esattamente con chi, trattandosi di un’opera finanziata con i fondi del PNRR di competenza strettamente regionale già dalla individuazione delle strutture cui destinare i finanziamenti, così come tutte le Case e Ospedali di Comunità.”. Continuano ancora i Consiglieri di Opposizione: “Quando il Sindaco parla di una Città che continua a crescere e a dotarsi di servizi pubblici sempre più efficienti e vicini ai cittadini, esattamente di quale Città parla e di chi parla. A cosa corrisponderebbe l’impegno del Sindaco Ranuccio sull’Ospedale della Piana? A questa domanda conosciamo una sola risposta, non è di mia competenza, è di competenza

regionale. A cosa corrisponde il Suo impegno per la realizzazione della Casa di Comunità di Palmi? Ce lo spieghi Sindaco. Con chi ne ha mai parlato e quali importanti suggerimenti avrebbe impartito ai tecnici regionali primi e a quelli dell’Asp di Reggio Calabria poi. E qual è il Suo merito per il nuovo servizio 118 e l’apertura di radiologia o della Aggregazione Funzionale Territoriale di Palmi? Ce lo dica, lo racconti alla Città. E cosa avrebbe fatto per la realizzazione di un punto di arrivo bus pienamente funzionante nell’area del Trodio. E per l’arrivo a Palmi di una trentina di giovani funzionari e per la riattivazione delle Commissioni mediche chiamate ad effettuare gli accertamenti sanitari per l’invalidità civile, sordità

civile, sordità, handicap e disabilità? Glielo diciamo noi. NULLA! Trattandosi di attività regionali, il merito è di un Consigliere Regionale Palmese che sta dando l’anima per questo territorio e lo sta facendo senza organizzare uscite teatrali, Giuseppe Mattiani. A lui vanno ascritti tutti questi risultati riscontrabili sul territorio. Una cosa sola avrebbe dovuto fare caro Sindaco in questi anni, battersi per sventare la chiusura del Centro per l’Impiego quando al Governo regionale c’erano i Suoi amici Oliverio e Irto. Non l’ha fatto, non è stato in grado, altro che servizi. La nostra Città soffre una totale carenza di peso politico e soltanto grazie a chi lavora in silenzio questa lacuna viene colmata. Rispetti i Cittadini e anche il dissenso di chi protesta, dei Commercianti che non ce la fanno più, che non possono essere tacciati di essere dei sobillatori. Si chiama Democrazia, se ne faccia una ragione.”.

I Consiglieri Comunali della “Lega Calabria”

Anna Bagalà, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano