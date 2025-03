Palmi, chiuse le indagini per le due aggressioni di cani che hanno creato delle gravi lesioni. Un rottweiler alla “Tonnara” e un pitbull in C.da Ciambra

La Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti, ha chiuso le

indagini scaturite a seguito delle violente aggressioni subite da alcuni cittadini palmesi ad opera di

cani di grossa taglia. Il primo episodio risale al dicembre 2024 allorquando un Rottweiler, in località

Pietrenere, seppur al guinzaglio della padrona, si era avventato contro un uomo che camminava

tranquillamente in direzione di alcuni pescatori, azzannandolo al braccio ed ingaggiando una lotta

cruenta durata circa 30 minuti finché il cane, dopo essere caduti in mare, aveva mollato la presa

causando all’uomo lacerazioni profonde e gravi che hanno comportato una serie di delicati interventi

chirurgici. Il secondo episodio, che è stato riportato anche da diverse emittenti televisive nazionali, si

era verificato alla fine del dicembre 2024 allorquando un grosso Pitbull lasciato incustodito aveva

aggredito un uomo ed il suo cane in C.da Ciambra, anche in questo caso provocando all’uomo

lesioni profonde a livello fisico e anche conseguenze post – traumatiche. In ambedue le circostanze i

proprietari dei cani dovranno rispondere del reato di cui all’art.590 codice penale, che prevede una

pena fino a due anni di reclusione, perché ritenuti, a causa della condotta negligente ed imprudente o

per imperizia, responsabili delle lesioni colpose gravi patite dalle vittime delle aggressioni. Le

indagini, in ambedue i casi, sono state svolte dalla Polizia Locale di Palmi diretta dal Maggiore

Francesco Managò e coordinate, rispettivamente, dal Procuratore Dott. Emanuele Crescenti e dal

Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo Lanni