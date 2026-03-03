Palmi, Caso Società Partecipata, la minoranza: “le carte smentiscono il Presidente. Verità negate susponsorizzazioni e debiti con i lavoratori. Pronti gli esposti alla Corte dei Conti e alla Procura”

Dopo mesi di silenzi, ritardi ingiustificati e una consegna parziale e frammentaria degli atti richiesti,

la verità sulla gestione della società partecipata del Comune di Palmi emerge con tutta la sua

gravità. I documenti ufficiali, ottenuti con estrema fatica, confermano ciò che l’Amministrazione e il

vertice della società hanno tentato di negare: avevamo ragione.

Durante l’ultima audizione in Commissione Consiliare, il Presidente del CdA aveva fornito

rassicurazioni e versioni dei fatti che oggi, documenti alla mano, si rivelano palesemente false. In

particolare, sulla questione della sponsorizzazione di circa € 42.000 per l’Estate Palmese, le carte

dicono l’esatto contrario di quanto dichiarato verbalmente. Esiste una discrepanza inaccettabile tra

la narrazione istituzionale e la realtà contabile.

Priorità capovolte: l’immagine prima della dignità dei lavoratori I dati confermano un quadro

desolante e una gestione delle priorità che definire “scellerata” è un eufemismo:

Sponsorizzazioni “di lusso”: € 42.000 versati per eventi e visibilità. Lavoratori ignorati: Mentre si finanziavano i palchi, si accumulavano debiti per € 90.000 in

buoni pasto non pagati e stipendi a singhiozzo. Pensionati beffati: La conferma più amara arriva dagli accordi per la rateizzazione del TFR

con i dipendenti in quiescenza. La società non ha liquidità per chi ha lavorato una vita, ma

trova i fondi per sponsorizzare le feste.

Il ritardo nella consegna degli atti e l’incompletezza dei documenti ricevuti non sono semplici

disguidi burocratici, ma un chiaro tentativo di ostacolare l’attività di controllo. Chi amministra la

cosa pubblica non può e non deve nascondersi dietro omissioni o dichiarazioni mendaci.

La fase del confronto politico “gentile” è terminata. Di fronte a prove documentali che smentiscono

le versioni ufficiali e confermano un potenziale danno erariale, non resteremo a guardare.

I cittadini di Palmi e i lavoratori della società meritano rispetto e trasparenza, non propaganda

pagata con i loro stessi sacrifici.

Palmi, 03 marzo 2026

Consiglieri Comunali di minoranza

Giovanni Barone, Antonietta Gagliostro, Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano