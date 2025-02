Palmi, case popolari scattano le denunce

Nell’ambito degli accertamenti che il Comando di Polizia Locale di Palmi, diretto dal Maggiore

Francesco Managò, sta svolgendo per verificare la regolare occupazione degli alloggi di

edilizia popolare, in data 25 febbraio 2025 personale dipendente, presso un appartamento

ATERP del centro cittadino, ha riscontrato la presenza di cinque persone non censite e non

residenti in quell’alloggio tra le quali tre cittadine extracomunitarie che sono risultate

irregolari sul territorio italiano. Le predette avevano girato attraverso vari paesi dell’U.E. per

un paio d’anni per poi entrare illegalmente in Italia, in quanto prive di alcun visto, nel 2024

giungendo a Palmi poche settimane fa per raggiungere una connazionale e per cercare una

attività lavorativa, che ovviamente avrebbe alimentato l’indotto del lavoro nero. Le predette

sono state invitate quindi presso il Comando e da lì sottoposte ai rilievi segnaletici con la

collaborazione della Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro finalizzati alla

identificazione e successiva espulsione dal territorio dello Stato. Le tre donne sono state

quindi deferite alla Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Dott. Emanuele

Crescenti, per la conseguente violazione dell’art.10-bis del T.U. sull’immigrazione ovvero per

avere fatto ingresso ed essersi trattenute nel territorio dello Stato in violazione delle

disposizioni di legge. Il detentore dell’immobile sarà sanzionato amministrativamente per la

cessione dell’alloggio non dichiarata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e segnalato all’ATERP

affinché venga emesso il decreto di rilascio della casa popolare, premiando così i nuclei

familiari bisognosi e rispettosi della legge che finalmente potrebbero trovare una soluzione

alloggiativa e venire fuori da situazioni di marginalità.