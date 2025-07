Palmi, approvato in Consiglio comunale, l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025

E’ stato approvato in Consiglio comunale, nella seduta del 28 luglio, l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025. Un atto importante, che consente all’Amministrazione di rafforzare settori strategici per lo sviluppo della città di Palmi.

Dichiara l’Assessore al bilancio Salvatore Celi: “L’assestamento approvato in Consiglio non è un freddo documento tecnico né un dovuto atto contabile. È uno strumento vivo, che traduce in atti concreti le scelte di indirizzo che abbiamo condiviso come squadra di governo e rafforza le scelte fatte da questa Amministrazione, che continua a investire in modo coerente, responsabile e coraggioso nei settori ritenuti da noi settori chiave per lo sviluppo della città.”.

La manovra muove risorse finanziarie destinandole in settori ritenuti strategici dall’Amministrazione, quali scuola e sicurezza stradale, servizi per l’infanzia e fondi per il servizio mensa, politiche giovanili e culturali, eventi e promozione del territorio con ulteriori risorse per manifestazioni e interventi in campo turistico.

Celi continua spiegando i settori di intervento: “Abbiamo scelto di investire sulla scuola e sulla sicurezza degli edifici scolastici, confermiamo il sostegno alle famiglie, potenziando i servizi educativi e sociali ed il servizio mensa. Abbiamo dato sostanza alle politiche giovanili e culturali ed abbiamo voluto continuare a sostenere i grandi eventi anche con il sostegno della Città metropolitana, ad implementare gli spettacoli e le attività di promozione turistica in sinergia con chiunque abbia a cuore la città.”

Conclude l’Assessore Celi: “Come Assessore al Bilancio, sono consapevole che il mio ruolo è, per sua natura, trasversale: non è il luogo in cui si esercita una delega settoriale, ma il punto in cui tutte le deleghe convergono e trovano concretezza. Non si tratta solo di equilibri numerici, ma di dare un senso politico alle scelte contabili. Ogni euro stanziato in questa variazione ha un volto, un bisogno, un progetto.”