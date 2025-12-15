Palmi, approvato il “Daspo urbano” contro fenomeni delinquenziali

Da oggi, chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione di aree pubbliche, deturpi il patrimonio e il decoro urbano, turbi la libera e pacifica fruizione delle piazze o dei luoghi di ritrovo, sarà soggetto ad una sanzione di 100,00 euro e lo stesso organo di polizia gli rivolgerà, per iscritto, l'ordine di allontanamento dai suddetti luoghi nei quali non potrà fare ritorno prima di 48 ore e la copia del provvedimento sarà trasmessa con immediatezza al Questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari

Il Consiglio Comunale di Palmi, nella seduta del 13 dicembre u.s., su proposta del Comandante

della Polizia Locale, ha approvato una importante integrazione del Regolamento di Polizia

Urbana, recependo tante segnalazioni pervenute da cittadini del centro storico e, in

particolare, della via Roma, commercianti e anche dopo un confronto con le Forze di Polizia

statali sul territorio. Grazie all’introduzione nel testo del regolamento dell’art.13-bis si

consentirà alle forze dell’ordine, nelle aree più sensibili del territorio (aree urbane su cui

insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi

archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque

interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati,

pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico) nelle quali si verifichino fenomeni

delinquenziali che possono compromettere la sicurezza urbana e la convivenza civile,

l’applicazione del c.d. “daspo urbano” introdotto dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito

con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48. Da oggi, chiunque ponga in essere condotte

che impediscano l’accessibilità e la fruizione di aree pubbliche, deturpi il patrimonio e il

decoro urbano, turbi la libera e pacifica fruizione delle piazze o dei luoghi di ritrovo, sarà

soggetto ad una sanzione di 100,00 euro e lo stesso organo di polizia gli rivolgerà, per iscritto,

l’ordine di allontanamento dai suddetti luoghi nei quali non potrà fare ritorno prima di 48 ore

e la copia del provvedimento sarà trasmessa con immediatezza al Questore con contestuale

segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari. Nel caso il soggetto che si rende

responsabile dei suddetti comportamenti sia minore degli anni 18 il provvedimento sarà

notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore

della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L’adozione di tale provvedimento si

inserisce in un contesto di misure adottate dall’Amministrazione comunale atte a rafforzare la

sicurezza urbana, come l’acquisto di un sofisticato sistema di videosorveglianza con lettori

targhe che sarà visionato presso la sala operativa del Comando di Polizia Locale e che

monitorerà tutte le entrate e le uscite dalla città fornendo agli organi di polizia un utilissimo

strumento investigativo e di contrasto dei reati.