Palmi, al teatro Manfroce Tango Spleen Orquesta con la coppia di ballerini Sophie Sperling e Francis Aguilar

La rassegna Synergia 49, promossa dall’associazione Amici della Musica Manfroce, prosegue con un ensemble di assoluto rilievo fondato nel 2008 in Italia dal musicista argentino Mariano Speranza. Appuntamento sabato 15 marzo alle ore 21:15

Il teatro Manfroce di Palmi è pronto ad accogliere Tango Spleen Orquesta con la straordinaria coppia di ballerini Sophie Sperling e Francis Aguilar.Si esibiranno in un Sublime Tango. Il nuovo appuntamento con la rassegna Synergia 49, organizzata dall’associazione Amici della Musica Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2024 della Regione Calabria, è per sabato 15 marzo alle ore 21:15.

Tango Spleen Orquesta è un ensemble di rilievo nel panorama internazionale del tango, fondato nel 2008 in Italia dal musicista argentino Mariano Speranza. Il gruppo riunisce musicisti provenienti da diverse nazionalità e si distingue per l’eccellenza artistica e l’approccio musicale unico. Con centinaia di esibizioni in oltre 25 paesi, Tango Spleen ha affascinato il pubblico nei più importanti festival di tango e su prestigiosi palcoscenici come il Broad Stage di Santa Monica, la Staatsoper di Hannover, il Teatro verdi di Firenze, Crr Concert Hall di Istanbul. Con sei album discografici originali e numerosi singoli di successo, Tango Spleen è un punto di riferimento per stile, qualità e creatività. Tango Spleen Orquesta con Mariano Speranza (pianoforte voce e direzione), Francesco Bruno (bandoneon), Inesa Baltatescu (violino), Elena Luppi (viola), Mauricio Petta Valencia (contrabbasso), accompagnati dalla coppia di maestri ballerini Sophie Sperling e Francis Aguilar, animerà le musiche originali di Pugliese, Mores, Troilo, D’Arienzo, Speranza, Piazzolla. Sublime Tango è uno spettacolo di musica e danza. Un vero e proprio racconto musicale e coreografico, in cui diversi quadri narrativi danno forma a storie intense: a volte d’amore, altre volte popolate da personaggi e muse che superano i confini dell’immaginazione. La musica guida ogni passo, il canto è carico di emozione. Poesia, musica e danza si intrecciano, creando una performance, vibrante e profondamente connessa alla realtà quotidiana, capace di toccare l’animo dello spettatore, trasportandolo in un viaggio emozionante e immersivo.