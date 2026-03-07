Palermo, il Cda di AMG Energia approva l’avviso per la procedura di partenariato pubblico-privato

PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio di amministrazione di AMG Energia ha approvato l’avviso pubblico che, secondo la normativa di settore, darà inizio, su delega del Comune di Palermo, alla procedura di partenariato pubblico-privato (PPP) finalizzata alla riqualificazione globale delle infrastrutture e dei servizi energetici della città.

L’avviso, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, ha l’obiettivo di sollecitare gli operatori economici privati, di rilievo nazionale e internazionale, a presentare proposte di partenariato per l’affidamento in concessione, tramite procedura di finanza di progetto, dei servizi di illuminazione pubblica e della rete semaforica di Palermo, degli impianti elettrici e termici (climatizzazione invernale ed estiva), antincendio e di sicurezza degli immobili del Comune nonché della fornitura del vettore energia (energia elettrica e gas naturale) per l’alimentazione degli impianti, includendo anche i lavori necessari per realizzare efficientamento.

AMG Energia continuerà a svolgere un ruolo di primo piano: adesso agirà come stazione appaltante delegata dal Comune per lo svolgimento della gara, nella successiva fase operativa continuerà a mantenere un ruolo centrale, svolgendo per conto del Comune le attività di verifica e monitoraggio sull’esecuzione dei servizi. Un punto cardine dell’operazione è la salvaguardia dei livelli occupazionali: l’avviso prevede l’obbligo per il concessionario di garantire stabilità lavorativa e valorizzazione del personale di AMG Energia.

L’operazione, che ha un valore complessivo stimato di circa 180 milioni di euro ed è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 del Comune di Palermo, conferma la piena sinergia tra l’amministrazione cittadina e AMG Energia con l’obiettivo di modernizzare e innovare infrastrutture di illuminazione, impianti tecnologici e servizi energetici della città, in un’ottica di valorizzazione della società partecipata oltre che di gestione efficiente. Buona parte degli impianti di illuminazione della città, formati da circa 48 mila punti luce, hanno ormai superato la “vita tecnica utile” che, in base a normativa vigente e letteratura tecnica, è di trent’anni, e presentano, quindi, criticità e disservizi frequenti ma anche problemi come l’impossibilità di controllo da remoto e la mancanza di materiali di ricambio che, a causa del progresso tecnologico, non vengono più prodotti.

“L’approvazione dell’avviso è un punto di svolta importante in termini di visione e gestione dei servizi energetici e degli impianti della città – afferma il sindaco, Roberto Lagalla – È il risultato di un percorso amministrativo rigoroso e, nello stesso tempo, lungimirante, che apre nuovi scenari di sviluppo e di crescita. La rotta è stata tracciata nel nuovo contratto di servizio di AMG Energia, approvato dalla Giunta e dal Consiglio comunale nel 2024, che prevede la possibilità del partenariato pubblico-privato, quindi il progetto è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e la giunta ha conferito mandati necessari e delega di committenza alla società. L’intera operazione è perfettamente integrata nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune, dimostrando una pianificazione solida e coerente con le esigenze dell’ente”.

“Centriamo un risultato che è frutto del lavoro di squadra con l’amministrazione cittadina – dichiara il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma a nome del Cda – Il percorso è stato lungo e complesso: ringrazio tutti coloro che hanno dato un contributo fondamentale, il sindaco, l’assessore ai Lavori Pubblici, quello al Bilancio e l’intera giunta, il presidente del Consiglio comunale, il direttore generale, il segretario generale, il ragioniere generale, l’ufficio controllo analogo, il dirigente responsabile del supporto amministrativo ai partenariati. Un ringraziamento particolare va alla vicepresidente di AMG Energia Lucia Alfieri, la cui competenza è stata una garanzia in questo percorso, al personale della società per il lavoro enorme che è stato fatto e a KPMG che ha svolto il ruolo di advisor”. “Con l’assegnazione ad AMG Energia del ruolo di stazione appaltante e poi di quello di monitoraggio sull’esecuzione dei servizi – aggiunge il presidente Scoma – si dà un riconoscimento alla centralità e alla competenza della società, alla sua esperienza e al suo know-how tecnico”.

AMG Energia ha ottenuto da ANAC la qualifica di stazione appaltante di primo livello e ha ricevuto dal Comune la delega di committenza per lo svolgimento della procedura. L’avviso pubblico ha lo scopo di sollecitare gli operatori economici privati di rilievo nazionale e internazionale a presentare una manifestazione di interesse per la realizzazione dell’operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) e, in una fase successiva, a presentare apposite proposte: al termine di una valutazione comparativa, basata su criteri di innovazione, sostenibilità e convenienza tecnico-economica, verrà individuato un “promotore” la cui proposta sarà posta a base della gara definitiva per l’affidamento della concessione che avrà una durata stimata plausibilmente in circa 20 anni.

Le proposte di PPP avranno ad oggetto interventi di riqualificazione, gestione e manutenzione dei servizi di efficientamento del servizio di illuminazione pubblica, della rete semaforica della città di Palermo e degli impianti elettrici di climatizzazione, invernale ed estiva, la fornitura del vettore energia al Comune di Palermo (che consiste nello svolgimento, previa voltura, delle attività di acquisto di energia elettrica e gas naturale necessari per alimentare gli immobili e gli impianti comunali affidati in gestione), le attività di progettazione e realizzazione dei lavori di efficientamento e manutenzione delle reti, degli impianti e degli edifici affidati in gestione. Nell’ambito dell’esecuzione dell’operazione di PPP, infine, dovrà essere assicurata un’adeguata stabilità occupazionale al personale attualmente impiegato in AMG Energia, nonché ai soggetti la cui assunzione è già stata pianificata dalla società alla data di pubblicazione dell’avviso.

