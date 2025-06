Pacifici (Spi Cgil) “Un nuovo modo per stare bene a casa”, un servizio importante da diffondere e replicare!

“Accogliamo con favore l’attivazione del servizio “Un modo nuovo per stare bene a casa” promosso dal Consorzio Macramè: un’iniziativa gratuita e di grande valore sociale che va nella direzione giusta per migliorare la qualità della vita delle persone over 65 con limitazioni funzionali o disabilità, permettendo loro di restare nel proprio ambiente domestico in sicurezza e autonomia.” – afferma in una nota Mimma Pacifici Segretaria Generale SPI CGIL Reggio Calabria.

“Riqualificare gli spazi, superare le barriere architettoniche, introdurre tecnologie di supporto, rafforzare la rete di prossimità: sono tutti elementi fondamentali – aggiunge – per garantire dignità e benessere a chi spesso rischia l’isolamento o, peggio, l’istituzionalizzazione.”

“Ci auguriamo – continua Mimma Pacifici – ora che le procedure per accedere a questi interventi siano snelle e accessibili, senza appesantimenti burocratici, perché i bisogni delle persone non possono attendere.”

Questa iniziativa rappresenta per la Segretaria reggina dello SPI CGIL l’inizio di un percorso importante che parte dalla città, ma che dovrebbe essere raccolto con convinzione anche dagli amministratori di tutti i comuni dell’area metropolitana. In molti territori, segnati dallo spopolamento giovanile, sono proprio gli anziani a costituire la colonna portante della comunità. A loro ritiene necessario dedicare attenzione, cura e servizi adeguati.

“Lo SPI CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana, – chiosa la Segretaria Mimma Pacifici – continuerà a vigilare, informare e accompagnare le persone nel percorso di accesso a queste opportunità, con lo spirito di sempre: nessuno resti solo.”