Otto Novembre Night: l’evento più atteso dell’autunno illuminerà Melicucco

Melicucco si prepara a vivere una notte indimenticabile con l’Otto Novembre Night, l’evento più atteso dell’autunno, che promette musica, spettacolo ed energia nel suggestivo scenario che sapientemente è stato ideato appositamente per l’occasione e interamente coperto da una tensostruttura.

Ad aprire la serata sarà Double C, artista emergente della scena locale, pronto a infiammare il pubblico con un set d’apertura ad alto ritmo. Subito dopo, il palco accoglierà lo special guest Banfy, che farà scatenare i presenti con la sua celebre hit “Bam Bam”, ormai divenuta un vero tormentone.

La notte proseguirà con le performance dei dj Mood, Leonard e Daniel Mack, noti per le loro sonorità dance ed elettroniche e capaci di trasformare ogni spazio in una grande pista a cielo (e tenda) aperto. Le loro selezioni faranno ballare il pubblico fino a tarda notte, in un’atmosfera di pura festa che coinvolgerà anche i paesi limitrofi, chiamati a condividere un momento di divertimento e aggregazione collettiva.

L’evento è ideato e organizzato dall’Associazione “Ci Siamo” insieme a un gruppo di giovani melicucchesi che con passione e impegno hanno dato vita a un progetto capace di valorizzare il territorio e la sua comunità.

“Tutto questo è stato possibile – raccontano gli organizzatori – non solo grazie alla determinazione e alla collaborazione di ciascuno di noi, ma anche al patrocinio comunale, che ha sostenuto l’iniziativa. Un ringraziamento speciale va inoltre ai commercianti di Melicucco e dell’hinterland pianoto, che con grande generosità hanno offerto il loro sostegno, dimostrando quanto sia forte il legame tra territorio, giovani e spirito di comunità.”

L’ingresso all’Otto Novembre Night sarà esclusivamente su prevendita, una scelta che permette un’organizzazione efficiente e garantisce la massima sicurezza per tutti i partecipanti.

Informazioni utili

• Data: Sabato 8 novembre 2025

• Luogo: Piazzale della Posta, Melicucco (RC) – all’interno di una tensostruttura coperta

• Inizio spettacolo: ore 22:31 @ottonovembrenight

• Ingresso: Solo su prevendita