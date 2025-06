Ospedale Polistena, rischia di implodere! Oggi la protesta del comitato per la tutela della salute. VIDEO

Polistena non si ferma nemmeno sotto una calura impressionante per difendere i più deboli del diritto alla salute pubblica. Tanti I partecipanti da Trimarchi, Valensise, Galimi, Gioffre’ , Longo e Muraca. Lo sfascio della direzione aziendale è sotto gli occhi di tutti. Dai reparti abbandonati a stessi, promesse non mantenute ad iniziare dalla oncologia…sulla cardiologia con il pensionamento del dott.Spano’ rischia di chiudere la cardiostimolazione. Un reparto del pronto soccorso con numeri da capogiro ma senza personale medico e paramedico. A breve va in pensione il primario della ortopedia Lagana’, è stato programmato il sostituto? Le sale operatorie l’eterne incompiute, per il resto tutto cammina senza una programmazione. Insomma siamo allo sfascio ed Occhiuto fa orecchie da mercante.