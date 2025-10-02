Ospedale Polistena, assolti l’ex primario Vincenzo Amodeo e il direttore di Strettoweb Peppe Caridi. Erano finiti sotto processo dopo una denuncia di una cardiologa

La verità, alla lunga viene sempre a galla, il tribunale di Reggio Calabria, assolve il dott. Enzo Amodeo e il direttore della testata giornalistica “Strettoweb”, Giuseppe Caridi. Amodeo il cardiologo che ha rivoluzionato la cardiologia di Polistena, facendola diventare, sotto la sua direzione, la prima in Calabria, nella branca della cardiostimolazione. Un risultato straordinario, nell’interesse della povera gente che non ha soldi per potersi curare fuori Regione. Amodeo al suo arrivo a Polistena ha agito per premiare nel reparto i medici e paramedici meritevoli. Ed i risultati si sono visti. In tanti hanno seguito nella rivoluzione del reparto, Amodeo, tranne, una cardiologa, la dottoressa Mileto, che non ha visto di buon occhio, il metodo del primario della cardiologia, ed ha deciso di denunciare il dott. Amodeo ed il giornalista Caridi.

Adesso il tribunale di Reggio Calabria ha messo fine con la sentenza del giudice Tropea, con l’ assoluzione per entrambi, perché il fatto non sussiste.