Ospedale di Polistena, la Direzione Sanitaria comunica il ripristino delle attività di ricovero in Psichiatria entro il 10 marzo

Dopo il nostro servizio presso l’Ospedale di Polistena per la chiusura del Reparto di Psichiatria ed a seguito di un evento in cui è stato incendiato un materasso da un paziente e di conseguenza la relativa chiusura del reparto stesso. La Direzione Sanitaria in una nota scrive che “sono state avviate con la massima tempestività le procedure per il ripristino dei luoghi e consentire la riapertura delle attività di ricovero, prevista entro il 10 marzo p.v.”.

E inoltre viene precisato che “le attività di ricovero sono garantite presso le altre UU.OO. di Psichiatria della nostra Asp e che su Polistena sono garantite le attività ambulatoriali a supporto del Pronto Soccorso e di tutte le Unità Operative del Presidio”.