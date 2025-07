Ospedale di Polistena, Galimi (Pd), “Denunciamo ancora una volta l’indifferenza dell’Asp di Reggio Calabria per soddisfare l’esigenza dei pazienti”

Ancora una volta siamo costretti a denunciare l’atteggiamento di indifferenza da parte dell’ASP provinciale, nei riguardi della radiologia dell’Ospedale di Polistena.

Così dichiara Michele GALIMI, dirigente pianigiano del partito Democratico.

Come si ricorderà, nei giorni passati era stato bandito un avviso pubblico da parte dell’ASP, per la stipula di una convenzione con tecnici di radiologia già in stato di quiescenza.

A quest’appello rispondevano due unità le quali manifestavano, però, la volontà di prestare servizio presso il reparto di Polistena.

Di fronte a questa determinazione si è’ registrata una netta contrarietà di quanti avevano la “gestione” della questione, tanto da insistere affinché i partecipanti accettassero una destinazione diversa. Rispetto a tanta intransigenza, solo uno degli interessati accettava, mentre l’altro ribadiva di essere interessato solo a Polistena, realtà che conosceva pienamente, avendo prestato la propria mansione per diversi anni.

Non registrando alcuna apertura dell’ASP in questa direzione, il tecnico in questione rifiutava l’offerta, ed oggi collabora con una struttura privata.

Riflettendo sul fatto che la radiologia di Polistena garantisce oltre 50 mila esami annuali con un organico depotenziato, considerando che una unita usufruisce di limitazioni di servizio per maternità ,uno è’ esentato dalle notti e dalle guardie notturne

Altre due risultano in stato di gravidanza senza essere state sostituite.

Ed allora?

Perché tanta superficialità ed arroganza davanti ad una possibilità di portare un “aiuto” ad un reparto che produce?

E’ lontana anni luce da noi una assurda polemica di stampo campanilistica.

La nostra azione mira solamente a garantire servizi efficienti al territorio, evitando, appunto, di mettere in sofferenza reparti in grado di soddisfare le esigenze della gente.

Quanti favoriscono atteggiamenti del genere, aiutano solamente il servizio dei privati, mettendo in difficoltà quello pubblico. Alla luce di questo quadro, il Partito Democratico sarà sempre a denunciare disfunzioni che minano i diritti della nostra popolazione