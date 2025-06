Ospedale di Polistena, Valensise, “E qui si continua a dire che va tutto bene. Il nostro pronto soccorso sta implodendo”

Il momento è delicato, aggravato dall’inizio della stagione estiva .

Nel nostro Ospedale scarseggiano le figure di ecografisti ,questo comporta un abuso di richieste di tac dal Pronto Soccorso per risolvere casi anche non particolarmente gravi che potrebbero beneficiarsi di una semplice ecografia. Questo espone noi cittadini ad un eccessivo impiego di radiazioni ionizzanti e ripeto, non sempre necessari.

Dottoressa Di Furia, abbiamo bisogno di implementare gli organici in modo tale da assegnare uno specialista il compito di eseguire le ecografie di urgenza, senza imbottirlo di radiazioni inutili, vogliamo vivere e lei deve avere rispetto della nostra salute.