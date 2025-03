Ospedale di Polistena, donati 10 televisori presso le stanze della degenza dell’UO di Medicina Interna

Nei giorni scorsi presso la Unità Operativa Complessa di Medicina Interna del P.O. Spoke di Polistena è avvenuta la installazione, presso le Stanze di Degenza, di Dieci SMART TV 32 pollici che sono stati donati dalla Ditta ELETEK di Polistena.

Tale gesto rappresenta un chiaro esempio di come gli Imprenditori locali intendano essere vicini alle necessità ed ai bisogni dei Pazienti ricoverati. Questa donazione rappresenta una dimostrazione di come da gesti come questo possa cogliersi il bisogno di essere propositivi nel tentativo, proprio in Ospedale, e rendere quindi meno pesante e un pò spensierata la lunga giornata di ricovero.

Il Direttore Dott. Francesco NASSO, i Dirigenti Medici e tutto il Personale, assieme al Direttore Sanitario Medico di Presidio, ringraziano a nome Loro e dei Pazienti Ricoverati la Ditta ELETEK.