Ospedale di Polistena, donata da un’azienda del territorio, una poltrona per i pazienti portatori di pacemaker

Un piccolo gesto, un grande conforto

Grazie alla generosa donazione di un’azienda del territorio, l’Ambulatorio di Elettrofisiologia

del reparto di Cardiologia UTIC dell’Ospedale di Polistena ha ricevuto una nuova poltrona

reclinabile, pensata per offrire maggiore comodità e sicurezza ai pazienti portatori di pacemaker

durante i controlli periodici.

Un gesto semplice ma prezioso, che migliora concretamente la qualità dell’assistenza e

dimostra quanto la collaborazione tra realtà locali e sanità pubblica possa fare la differenza.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso di miglioramento continuo delle condizioni di

accoglienza e cura per i pazienti afferenti all’ambulatorio di Elettrofisiologia che ogni settimana

riceve decine di persone con dispositivi cardiaci impiantati. Grazie alla nuova poltrona sarà possibile

eseguire le verifiche con maggiore serenità, migliorando anche l’efficienza operativa del personale

sanitario.

La Direzione Generale ha voluto esprimere pubblicamente gratitudine per il gesto di

generosità, sottolineando l’importanza della collaborazione tra il mondo produttivo e il sistema

sanitario locale.

Il benessere dei pazienti parte anche da qui

IL DIRETTORE MEDICO DI PRESIDIO ff

D