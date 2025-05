Ospedale di Locri, stato di agitazione sindacale dopo gli incontri con i lavoratori e le lamentele riportate

Le Scriventi Organizzazioni Sindacali prendono atto che nonostante ripetute richieste di incontro con la Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale di Locri, a tutt’oggi e con continui dilatori rinvii, la richiesta non è giunta a nessuna conclusione.

Nel mentre si continua a spostare Personale senza alcun rispetto della normativa contrattuale, gli Uffici della Direzione continuano ad essere frequentati da Personale che con la scusa di disposizioni di servizio discutibili, siedono alla Scrivania del Direttore, convocano, dispongono, eseguono visite nelle Unità Operative ed esprimono giudizi sul Personale che con sacrificio ed in inferiorità numerica, esercita il proprio ruolo contrattuale.

Più volte è stata interessata la Direzione Generale che non ha mai preso provvedimenti adeguati, permettendo la permanenza nella Direzione di Presidio di Personale con evidenti incompatibilità.

Con apposita nota Il Nursing Up aveva chiesto l’annullamento dei dispositivi di trasferimento, mai avvenuto e un incontro urgente sui criteri da adottare in caso di spostamento del Personale.

Con la nota del 03/05/2025 a firma del Segretario Generale della CISL FP di Reggio Calabria, si chiedeva l’annullamento in autotutela della disposizione di servizio 112/DMP che attivava un cambio compensativo di due Operatori Socio Sanitari senza interpellare i rispettivi Direttori delle Unità Operative interessate.

Le Scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono l’accesso agli atti sui trasferimenti effettuati e sulle presenze in servizio di Personale in carico ad altre Strutture che effettua regolarmente prolungamento dell’orario di servizio fino alle ore serali anche quando la Direzione Medica di Presidio risulterebbe chiusa, cosa avvenuta fino a ieri stesso.

La Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Locri, per i suddetti motivi e per altri che saranno evidenziati in sede di incontro con le SS.LL., risulta fuori controllo e il Direttore continua a permettere disservizio, interferenze negative, incompatibilità e utilizzo inappropriato di alcune Figure, nonostante la sofferenza e le carenze nelle Unità Operative, si parla a livello regionale degli “imbucati” e il Governatore che legge per conoscenza, dovrebbe sapere cosa succede nell’Ospedale di Locri.

Si chiede di rivedere l’incarico affidato al Direttore Medico di Presidio, di rimuovere le criticità ed abusi segnalati, si promuove lo stato di agitazione che dopo gli incontri con i Lavoratori e le lamentele riportate che attivano in essi disperazione e delusione, diventa inevitabile.

CISL FP NURSIND NURSING UP Dr Vincenzo Sera* Dr Vincenzo Marrari* Dr Roberto Cetina*

RSU ambito Locri Christian Larosa* Giuseppe Rubino* Maria Filippone* Sandro Mazzaferro* Montagna Facchineri* Salvatore Scarfò* Alvaro Antonio*