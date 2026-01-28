Ospedale di Locri, Nuccio Azzara : “La Di Furia non può prendere in giro i reggini”. La situazione è grave. L’ex leader della Uil chiede l’intervento del presidente Occhiuto. VIDEOCARTOLINA
Gen 28, 2026 - redazione
Ospedale di Locri, l’ex leader della Uil Nuccio Azzara invia una cartolina alla dottoressa Lucia Di Furia direttore generale dell’Asp per raccontare la gravità gestionale dell’ospedale. Una situazione delicata, una struttura abbandonata a stessa. Azzara chiede l’intervento del presidente Occhiuto. L’ospedale cittadino nei giorni scorsi era stato fatto oggetto di inchieste di Lino Polimeni ed Approdo.