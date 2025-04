Ospedale di Comunità di Oppido Mamertina: approvato il Progetto Esecutivo

Siamo felici di comunicare ai nostri cittadini che, con Delibera del Direttore Generale Asp di Reggio Calabria n. 402 di oggi 14 aprile 2025, è stato approvato il progetto esecutivo per l’avvio dei lavori dell’Ospedale di Comunità a Oppido Mamertina, a valere sulla Misura 6 del PNRR e sui Fondi FOI, inizialmente pari ad euro 1.854.544,29 ed ulteriormente incrementati di euro 834.385,68, per un totale complessivo di euro 2.688.929,97, e alle ore 11.00 di giovedì 17 aprile, alla presenza della d.ssa Di Furia, verranno ufficialmente consegnati i lavori presso il nascente Ospedale di Comunità di Oppido Mamertina.

Tale risultato nasce dalle costanti e costruttive interlocuzioni con la dirigenza Asp, ed ha finalmente portato i suoi frutti, che si concretizzeranno nella riqualificazione della struttura ospedaliera e nella sua trasformazione in Ospedale di Comunità, per il rilancio della Medicina territoriale di prossimità al servizio dei cittadini del vasto territorio pre-aspromontano afferente al nostro Comune.

È un primo passo per il rilancio del nostro Ospedale, a cui in questi mesi il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno fortemente creduto e per cui hanno lavorato incessantemente ed alacremente.

Ringraziamo di questo bellissimo obiettivo raggiunto in primis il Governatore della Calabria on. Roberto Occhiuto, il Direttore Generale Asp di Reggio Calabria, d.ssa Lucia Di Furia per l’azione incisiva e diretta in questo percorso e tutti i vertici Asp.

Un doveroso ringraziamento va al Dr. Rubens Curia, Presidente di Comunità Competente, per la vicinanza e il prezioso contributo datoci in questo percorso.

Proseguiremo lungo la strada della restituzione alla comunità Oppidese e dell’intero territorio dei servizi che merita, con pazienza e perseveranza, guidati solo da uno sconfinato amore per i nostri cittadini che nutrono ancora speranza nel futuro della comunità e del territorio, che piano piano verrà arricchito di quei servizi sanitari che miglioreranno la qualità della vita.