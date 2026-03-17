Ora legale 2026: l’ITALIA passa all’ora legale nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo

Alle ore 02:00 del mattino di domenica 29 marzo, le lancette dell’orologio andranno spostate un’ora in avanti

Come ogni anno alla fine del mese di marzo, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, passeremo dalle 2:00 alle 3:00 del mattino senza nemmeno accorgercene. Perderemo quindi un’ora di sonno e dovremo spostare avanti le lancette dell’orologio dando il benvenuto all’ora legale.

I dispositivi elettronici e digitali come smartphone, tablet e computer, se collegati a Internet, solitamente si aggiornano automaticamente tramite la sincronizzazione oraria di rete, mentre orologi analogici o meccanici oppure sveglie senza connessione devono essere regolati manualmente.

Nel 2019, il Parlamento europeo ha sostenuto una proposta della Commissione europea per abolire l’ora legale nei paesi membri dell’UE. Tuttavia, nel 2021, la proposta si è arenata nel Consiglio europeo a causa delle divisioni tra gli Stati membri sul mantenimento permanente dell’ora legale o solare, e il cambio continua tuttora.

L’ora legale durerà fino a domenica 25 ottobre 2026, quando rientrerà in vigore l’ora solare. Infatti nella notte tra sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre 2026 alle ore 03:00, vi sarà Il ritorno nuovamente all’ora solare e le lancette dell’orologio dovranno essere spostate indietro di 1 ora, dalle 3 alle 2 di notte.