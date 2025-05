Oppido Mamertina, il sindaco Morizzi, “Avvio lavori Ospedale di Comunità: il buon senso ha prevalso”

Si informano i cittadini che, in considerazione del fatto che, dopo la consegna dei lavori dell’Ospedale di Comunità di Oppido Mamertina, gli stessi non erano ancora stati avviati, a seguito delle odierne ultime interlocuzioni chieste e ottenute dal Sindaco con l’Asp di Reggio Calabria, e dopo queste, con la Ditta appaltatrice, con la Direzione Lavori e con il R.U.P., grazie alla tenacia di questa Amministrazione Comunale nel perseguire e raggiungere l’obiettivo nell’esclusivo interesse dei nostri cittadini, oggi abbiamo avuto notizie ufficiali sull’imminente avvio dei lavori presso l’Ospedale di Comunità di Oppido Mamertina, senza alcun pregiudizio per il funzionamento degli Uffici e degli Ambulatori del Poliambulatorio Specialistico, compreso l’Ambulatorio di Radiologia, che continueranno a svolgere normalmente le proprie attività, almeno fino al momento in cui i lavori non interesseranno i locali che li ospitano.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, che hanno collaborato in sinergia con tutti i soggetti coinvolti in questo percorso, facendosi parte attiva nel supporto logistico in fase di sgombero dei locali e sistemazione degli ambulatori, esprimono soddisfazione e plaudono alla scelta di buon senso operata dall’Asp e da tutti i Soggetti coinvolti di consentire il prosieguo dell’apprezzata attività ambulatoriale svolta in modo encomiabile dal personale addetto, sin dal primo giorno presso l’Ospedale di Oppido Mamertina, unitamente all’avvio dei lavori presso la struttura ospedaliera, atteso che le due attività, ambulatoriali e di cantiere, non andranno in conflitto tra loro.

Auspichiamo che i lavori possano procedere speditamente, che vengano rispettati i tempi di consegna previsti dal PNRR e che l’Ospedale di Comunità di Oppido Mamertina possa essere presto avviato in maniera completa, con l’erogazione di tutti quei servizi sanitari di prossimità che il territorio attende da anni.

Continueremo ad informarvi tempestivamente e nel contempo seguiremo il corretto andamento dei lavori continuando a supportare l’Asp di qualsivoglia necessità.

Il Sindaco

Dr. Giuseppe Morizzi