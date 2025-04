Oppido Mamertina, avvio lavori di adeguamento sismico e riqualificazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Dopo un iter amministrativo avviato nel 2021, sono stati consegnati stamane, alla presenza in Municipio del Sindaco Dr. Giuseppe Morizzi, del Vice Sindaco nonché Assessore ai Lavori Pubblici Dr. Fiorentino Riganó e degli amministratori comunali, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch. Luciano Macrì e del Direttore dei Lavori Arch. Francesco Carpinelli, oltre che dei referenti della ditta appaltatrice, e dei professionisti incaricati, i lavori per l’adeguamento sismico e la riqualificazione degli alloggi E.R.P., finanziati con fondi PNC, Piano Nazionale Complementare al PNRR, per un importo complessivo di euro 5.660,000,00.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, orgogliosi del completamento di questo articolato percorso, ringraziano tutti i soggetti coinvolti nell’intervento e sopra menzionati, e rivolgono un particolare plauso al Tecnico Comunale Arch. Luciano Macrì, per aver saputo interpretare al meglio e tradurre i desiderata dell’amministrazione nella ottimizzazione delle risorse assegnate ed essersi adoperato per la loro finalizzazione in interventi efficaci e concreti per gli assegnatari degli alloggi secondo gli indirizzi aggiornati e dettati dall’Organo Politico.

Al termine dei lavori, che il progetto prevede di completare entro marzo 2026, gli edifici, siti in Oppido centro, Castellace e Messignadi, saranno riqualificati e sismicamente adeguati.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti del nostro Comune, dove l’Amministrazione Comunale si sta impegnando sia per portare a termine ed adeguare ai bisogni dell’utenza le progettualità precedentemente avviate, sia per realizzarne di nuove, al fine di migliorare gli standard di vivibilità dell’intera comunità.

Auspichiamo che presto altri importanti lavori siano consegnati ed avviati, grazie al lavoro di squadra con gli uffici preposti, i partner e gli enti finanziatori così da ottenere risultati sempre più brillanti per il nostro amato paese.