Operazione “Welcome” in Calabria sull’immigrazione clandestina, scattato un maxi blitz con 93 indagati

di Carmelo PrioloDalla Transilvania nasce un nuovo talento del mondo cinematografico e dello spettacolo in Italia: è Loredana Nisturuc, una donna dal talento poliedrico che si sta facendo notare nel nostro Paese come attrice di cinema, conduttrice TV, modella, cantante e influencer. Loredana, che è anche Giurista Comunitario con due lauree in Legge (una conseguita […]